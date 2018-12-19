樂壇震撼彈！呂紹嘉將離任NSO音樂總監 遴選機制下周公告

2018年12月19日 10:35 中時 趙靜瑜

任期到2020年屆滿十年的NSO國家交響樂團音樂總監呂紹嘉下午將主動宣布，會在約滿之後離任，不再參與NSO國家交響樂團下任音樂總監遴選。依規定負責遴選新任音樂總監的國家表演藝術中心董事會將會在近期公告，啟動遴選機制。呂紹嘉已經在今年六月向董事會表達不續任的意願，這也讓NSO國家交響樂團的新舵手產出，備受外界注目。

呂紹嘉表示，他沒有不愛樂團，與國家交響樂團團員更有絕佳默契，但他認為他的階段性任務已經告一段落，希望能暫時休息一下。至於未來是否需要再去擔任一個固定職音樂總監的工作，呂紹嘉表示目前並無計畫。

呂紹嘉是台灣本土培養的音樂家，曾獲得法國貝桑松、義大利佩卓地和荷蘭孔德拉辛三大國際指揮大賽首獎，之後展開指揮生涯。1994年他為已故大指揮家傑利畢達克代打指揮慕尼黑愛樂管弦樂團，贏得樂團激賞。歷任柏林喜歌劇院首席駐團指揮，德國國家萊茵愛樂交響樂團及德國漢諾威國家歌劇院音樂總監，備受國際肯定。

在呂紹嘉擔任音樂總監任內，NSO國家交響樂團拉開大步，朝國際化交響樂團發展，NSO國家交響樂團對內建立樂季制度展開，除了德奧等經典古典音樂傳統曲目之外，呂紹嘉積極挖掘稀有但重要的曲目，積累團員實力，每個樂季的歌劇製作也都是年度表演藝術焦點。

對外呂紹嘉帶領樂團遠征歐、美及亞洲巡演，每一場定點演出都讓當地樂界驚豔，深埋當地NSO愛樂種子，傳遞台灣之音，他主動宣布不留任，已經讓無數「呂粉」暗自惋惜。

(中時 )