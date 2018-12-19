入冬仍高溫 台南連續發現2起境外移入登革熱病例

2018年12月19日 10:36 中時 曹婷婷

儘管已入冬，但氣候仍高溫，台南市近日連續增加2例境外移入登革熱病例，分別為第20及21起病例，台南市登革熱防治中心呼籲，病媒蚊仍會於環境中繁殖活動，請民眾持續加強「巡、倒、清、刷」清除積水容器，做好防蚊措施，阻絕感染風險。

台南市政府登革熱防治中心主任陳怡表示，第20例病例是一名16日入境的越南籍移工，15日出現發燒，入境時經發燒檢疫站監測後採檢，進行登革熱快篩為陽性，並未進入新市區居住工作地，目前於高雄市醫院住院治療中，並已進行居住工作地環境孳生源巡查清除，避免移工於病毒血症期後返回社區遭病媒蚊叮咬。

第21例為為居住於善化區小新里民眾，57歲男性於12月2日至12月9日與家人至越南自助旅遊，返台後，10日開始出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，11、12日曾至診所就醫，症狀未改善，15日轉至醫院就醫後進行登革熱快篩為陽性並通報，經實驗室檢驗結果確診為陽性，目前住院治療中。

因該民眾亦曾至善化區胡厝里老家活動。因此，防治中心於16日接獲通報進行疫情調查後，即立刻進行住家及活動地環境孳生源巡查清除工作及住家內放置噴霧罐，18日進行住家戶內外環境化學防治措施。

鑒於該病例可傳染期已於社區活動，期間若遭病媒蚊叮咬，易造成社區疫情擴散，籲請善化區小新里及胡厝里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，防治中心也持續巡查周圍環境及清除孳生源。

防治中心呼籲，登革熱境外移入病例仍持續發生，民眾赴東南亞、南亞、廣東省等地旅遊、工作、探親前，需清除家戶內外積水容器，出國時應做好防蚊措施，如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，讓衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。

(中時 )