嘉義市城隍廟贈復康巴士、寒士就業專車 與愛同行

嘉義市城隍廟捐贈復康巴士、寒士就業專車，弱勢與愛同行。（廖素慧攝）

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嘉義市城隍廟董事長賴永川（左）代表捐贈復康巴士，嘉義市長涂醒哲代表受贈。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟慈善會熱心公益，積極扶傾濟弱，19日城隍廟董事長賴永川代表捐贈復康巴士1部給嘉義市政府社會處，市長涂醒哲代表受贈，同時捐贈1部「寒士就業專車」給嘉義人安基金會，基金會站長黃宸宏代表受贈；2部車捐弱勢，讓弱勢有愛同行。

賴永川表示，身心障礙朋友、行動不便者外出不方便，城隍廟捐贈「復康巴士」有升降梯設施，幫助行動不便者及身心障礙朋友搭車更便利，「寒士就業專車」則是由人安基金會用於幫助寒士們自立自強，促進他們安心工作。

城隍廟慈善會會長蘇文聰表示，此部復康巴士是德國進口福斯汽車，屬於高頂車輛自動升降，總經費約170萬元，車廂內高度可因應各種特殊條件的使用者調整使用，如僵直性脊椎炎患者或坐電動輪椅者，方便陪同的家屬對搭乘者的照顧。

另外，捐贈人安基金會寒士就業輔導交通車約60萬元，讓人安基金會照顧街友及寒士更給力，協助輔導就業及生活上相關需求。

涂醒哲頒發感謝狀感謝城隍廟行善助人不遺餘力，他說，在他執政市長任內共獲各界捐贈14部復康巴士，目前市府復康巴士約有20部，讓行動不便者能作為代步工具，外出更便利，有需求者可預約使用。

(中時 )

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