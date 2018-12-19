到職兩個月搶走8年妻 前夫痛揭孟庭葦外遇女同志助理始末

2018年12月19日 10:39 中時電子報 吳品瑤

玉女紅星孟庭葦日前遭《一路向西》性感女星張暖雅爆料出軌戀上小12歲女助理，前夫張志鵬事後不但認證此事，還狂撕她外遇、金錢糾紛等情事，孟庭葦因此怒告他毀謗、恐嚇，雙方攻防不斷，近來張志鵬特地接受專訪，表示直到孟庭葦po文說他跟她借錢，才真正寒心，決定跳出來揭發孟庭葦外遇女同志助理的始末。

孟庭葦與張志鵬這對無緣夫妻戰火猛烈，據《鏡周刊》報導，張志鵬接受專訪大揭前妻外遇女同志助理始末，透露2012年4月，女助理劉女才進了「洹國際文化股份有限公司」任職，擔任孟庭葦助理，而此前張志鵬夫妻倆並未見過她，而6月劉生日時，孟庭葦就將帶在身邊18年的佛珠送給劉女當禮物，張志鵬如今回想，認為那時孟庭葦與劉女情愫應已開始。

而同年7月，當時定居台中的孟庭葦，說要劉女一起到台北錄音，騙張志鵬說還在工作，實際上是去了劉女位於台中的住處，張志鵬當時以為是劉女貪玩，不遵守指示擅自帶著藝人出去玩，因此把劉女開除，而孟庭葦對此事的情緒反應讓他覺得有異，「但我從來沒有懷疑，因為我覺得那個女同志的條件非常差、我沒有辦法相信孟庭葦會看上那個人」。

而8月時，張志鵬在夫妻共用的電腦裡，看到刪除的郵件中有孟庭葦與劉女的通信，內容寫著「我愛你」，他才驚覺老婆外遇，想起了孟庭葦婚前的承諾，「只要保證沒有婚內出軌這事情，我就跟你當一輩子夫妻」，他為此徹夜跟老婆長談，表示孟庭葦過程中甚至哭訴自己被引誘，也坦承多次跟劉女發生性關係。

(中時電子報)