騎士趕約會似火箭 撞上計程車倒地還開溜

車禍撞擊後他計程車左前保險桿疑似受損。（馮惠宜翻攝）

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中時
當時張男就是駕駛這台機車撞上計程車的。（馮惠宜翻攝）

25歲張姓騎士11月23日23時疑似趕著去約會，行經復興路口撞上由46歲謝姓駕駛開的自小客，當時謝男立即去攙扶機車騎士到路旁去，但該機車駕駛居然當做什麼事都沒有發生，就直接將機車騎走，讓謝男相當傻眼直接報警處理。

謝男報案指稱，他在復興路左轉南京路口時，1輛機車從他的對向急駛過來，他立即將車輛停下，對方還是撞上他的左前保險桿，造成很大的聲響，只是沒想到機車駕駛居然當做什麼事都沒有發生，就直接將機車騎走。

警方調閱謝姓駕駛的行車紀錄器，掌握了相關車牌號碼以及駕駛人，並將張男約談到案，張男辯稱是自己不知道有碰撞上車輛，他以為是自己緊急剎車自行摔倒的，而且趕著要去約會，所以就直接離開，但行車紀錄器會說話，種種辯解仍然無法否認他與人發生碰撞的事實，在警方的努力之下，把肇事者找到，謝姓駕駛也非常感謝警方的認真辦案。

分隊長蔡興邦表示：「張姓駕駛因故於路口與人發生交通事故，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，張姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發」。

(中時 )

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