叫我宇宙總統！川普下令成立太空司令部

美國總統川普18日下令成立「太空司令部」，將統合與全面領導美國太空軍事行動。（美聯社）

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中時電子報

為了發展發展太空政策與戰術科技，美國總統川普18日下令成立對太空軍事行動將有全面掌控權的「太空司令部」。雖然與先前川普要成立的新軍種「太空部隊」並無直接關連，但顯示美軍正朝此方向邁進。

建立太空司令部的目標是全面掌控太空組織、加速太空科技優勢、找尋更多有效防衛美國極為仰賴的通訊與導航衛星等太空資產。

根據《防衛新聞》報導，川普在給國防部長馬提斯（Jim Mattis）的備忘錄中指出成立美軍太空司令部，做為軍方的機能性聯合作戰司令部之一。太空司令部將是中央司令部（Central Command）、歐洲司令部（Europe Command）等之後，五角大廈所成立的第11個作戰司令部。

報導指出，建立太空司令部的目標是全面掌控太空組織、加速太空科技優勢、找尋更多有效防衛美國極為仰賴的通訊與導航衛星等太空資產。此外，對於中俄近年加速發展太空實力，企圖干擾、使其失效，甚至摧毀美國的衛星也令美方擔憂。

報導稱，雖然太空司令部和川普希望建立的全新軍種「太空部隊」（Space Force）並無關聯，不過可能是朝此方向邁出的一步。川普曾稱，成立太空部隊有其必要，以因應太空防衛脆弱的問題，並維護美國在太空的優勢地位。若該計畫實現，太空部隊將成為美軍在海軍、陸戰隊、陸軍與空軍之外的全新軍種。

根據報導，國防部副部長夏納翰（Patrick Shanahan）的發言人表示，國防部會持續研究相關法律案，以符合總統對太空軍的願景。他指出，五角大廈計畫明年提名一名四星上將為太空司令部總司令；而司令部未來會設在何處現尚未定案，但有可能會設在科羅拉多州，當地是太空聯合機能構成司令部 （Joint Functional Component Command for Space ）的所在地。

根據報導，太空司令部預計在未來五年花費近8億美元，這筆預算仍必須取得國會批准，太空部隊才能成立。部分國會議員和國防官員對太空部隊抱持質疑態度，擔心將所費不貲，且若成立新的太空部隊，勢必與現負責太空任務的空軍引發權力爭奪。

(中時電子報)

文章來源：Trump signs order to create US Space Command

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