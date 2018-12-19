影》飛進未來、紅粉聯盟名導病逝 享壽75歲

80、90年代紅遍全球的夯片「飛進未來」、「紅粉聯盟」女導演潘妮馬歇爾（Penny Marshall）17日因糖尿病併發症過世，享壽75歲。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

80年代紅遍全球的夯片「飛進未來」女導演潘妮馬歇爾（Penny Marshall）17日驚傳糖尿病併發症過世消息，周一晚上在好萊塢山莊自宅病逝，享壽75歲。

80、90年代紅遍全球的夯片「飛進未來」、「紅粉聯盟」女導演潘妮馬歇爾（Penny Marshall）17日因糖尿病併發症過世，享壽75歲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬歇爾家人隨後發布聲明，表示對馬歇爾離世深感痛心。

馬歇爾本名為卡蘿馬歇爾（Carole Marshall），1943年出生於紐約市布朗克斯區（Bronx），她生於娛樂、藝術世家，父親是製作人，母親專職踢踏舞教學，哥哥更是超級夯片「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman）名導蓋瑞馬歇爾（Garry Marshall），蓋瑞馬歇爾已於2016年過世。

馬歇爾原是小螢幕演員，70年代在熱播喜劇「拉文與雪莉」（Laverne and Shirley）中擔綱演出，精湛的演技讓她三度入圍金球獎。

演而優則導，1986年交出電影導演處女作「東西戰爭」（Jumpin’ Jack Flash），2年後執導喜劇「飛進未來」（Big）就讓她的名聲享譽全球，除了捧紅湯姆漢克斯（Tom Hanks），她也成為影史上首位票房破億女導演。

馬歇爾自此展開順遂的導演生涯，每隔兩年就推出票房大作，包括1990年情境片「睡人」（Awakenings），由勞勃狄尼洛（Robert De Niro）及羅賓威廉斯（Robin Williams）擔綱主演，該片也入圍當年度奧斯卡最佳影片獎；1992年重新找來湯姆漢克斯合作，推出「紅粉聯盟」（A League of Their Own），演員陣容都是超級A咖，包括吉娜黛維絲（Geena Davis）和瑪丹娜（Madonna），票房再度破億。

馬歇爾天生極富幽默感，曾在個人傳記中寫道：「你必須建立幽默感，否則你會殺了自己。」

她曾有過兩次婚姻，第二段婚姻嫁給同為演員與導演的羅伯萊納（Rob Reiner），羅伯萊納同樣來自紐約布朗克斯區，甚至就住在馬歇爾家對街，馬歇爾還曾向媒體開玩笑：「那條街真的很寬。」

(中時電子報)

文章來源：Penny Marshall, co-star of 'Laverne & Shirley' and director of 'A League of Their Own,' dead at 75

叫我宇宙總統！川普下令成立太空… 神奇！狗狗能嗅出主人罹癌 3次成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。