影》飛進未來、紅粉聯盟名導病逝 享壽75歲

2018年12月19日 10:47 中時電子報 吳映璠

80年代紅遍全球的夯片「飛進未來」女導演潘妮馬歇爾（Penny Marshall）17日驚傳糖尿病併發症過世消息，周一晚上在好萊塢山莊自宅病逝，享壽75歲。

80、90年代紅遍全球的夯片「飛進未來」、「紅粉聯盟」女導演潘妮馬歇爾（Penny Marshall）17日因糖尿病併發症過世，享壽75歲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬歇爾家人隨後發布聲明，表示對馬歇爾離世深感痛心。

馬歇爾本名為卡蘿馬歇爾（Carole Marshall），1943年出生於紐約市布朗克斯區（Bronx），她生於娛樂、藝術世家，父親是製作人，母親專職踢踏舞教學，哥哥更是超級夯片「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman）名導蓋瑞馬歇爾（Garry Marshall），蓋瑞馬歇爾已於2016年過世。

馬歇爾原是小螢幕演員，70年代在熱播喜劇「拉文與雪莉」（Laverne and Shirley）中擔綱演出，精湛的演技讓她三度入圍金球獎。

演而優則導，1986年交出電影導演處女作「東西戰爭」（Jumpin’ Jack Flash），2年後執導喜劇「飛進未來」（Big）就讓她的名聲享譽全球，除了捧紅湯姆漢克斯（Tom Hanks），她也成為影史上首位票房破億女導演。

馬歇爾自此展開順遂的導演生涯，每隔兩年就推出票房大作，包括1990年情境片「睡人」（Awakenings），由勞勃狄尼洛（Robert De Niro）及羅賓威廉斯（Robin Williams）擔綱主演，該片也入圍當年度奧斯卡最佳影片獎；1992年重新找來湯姆漢克斯合作，推出「紅粉聯盟」（A League of Their Own），演員陣容都是超級A咖，包括吉娜黛維絲（Geena Davis）和瑪丹娜（Madonna），票房再度破億。

馬歇爾天生極富幽默感，曾在個人傳記中寫道：「你必須建立幽默感，否則你會殺了自己。」

她曾有過兩次婚姻，第二段婚姻嫁給同為演員與導演的羅伯萊納（Rob Reiner），羅伯萊納同樣來自紐約布朗克斯區，甚至就住在馬歇爾家對街，馬歇爾還曾向媒體開玩笑：「那條街真的很寬。」

(中時電子報)