男子竊佔國有地種羅漢松 破壞水土被起訴

友善列印
中時

調查局今年動員各地外勤處站，擴大偵辦破壞國土保育案件，查獲王姓男子長期竊佔位於新北市石碇區鳥塗窟的退輔會、新北市政府土坡地共1200多坪，非法開墾興建溫室、道路、羅漢松苗圃牟利，造成坡面表土裸露，已阻礙滲水功能。台北地檢署今依違反水土保持法等罪嫌起訴王男。

調查局在今年5月、9月間，曾2度動員各地外勤處站，針對非法佔用國有地，濫墾山坡地、破壞水土保持及非法傾倒廢棄物等案件，全面清查，2次的查緝行動所查獲的破壞國土面積分別為25萬多平方公尺、44萬多平方公尺。

其中，新北市處及新北市政府接獲檢舉，查獲王姓男子破壞國土案件，起訴書指出，王男明知新北市石碇區烏塗窟段圓山子小段2筆土地是陳姓榮民遺產，陳男死後由退輔會新北榮民服務處管理，另一旁有新北市政府國有土地。

但王男明知此事，竟自2015年起未擬具水土保持計畫，且未取得退輔會、新北市府同意下，在該處山坡地上興建溫室2座，另鋪設水泥路面、闢建羅漢松苗圃、架設水塔，竊佔土地面積共4123平方公尺，約2100多坪，除已改變原地形地貌外，並造成坡面表土裸露，阻礙天然表水之入滲功能，影響該區自然生態及環境景觀，但幸好未造成水土流失。

檢方認為，王男共涉犯水土保持法、森林法、山坡地保育利用條例、刑法竊佔罪，由於特別法優於普通法及法規競合關係，依違反水土保持法32條「未經同意擅自墾殖致生水土流失未遂罪」起訴王男。

(中時 )

生達綠能吸金近40億元 負責人遭… 不爽前妻吃嫩草 阿伯醋勁大發當…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。