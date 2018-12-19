男子竊佔國有地種羅漢松 破壞水土被起訴

2018年12月19日 11:11 中時 陳志賢

調查局今年動員各地外勤處站，擴大偵辦破壞國土保育案件，查獲王姓男子長期竊佔位於新北市石碇區鳥塗窟的退輔會、新北市政府土坡地共1200多坪，非法開墾興建溫室、道路、羅漢松苗圃牟利，造成坡面表土裸露，已阻礙滲水功能。台北地檢署今依違反水土保持法等罪嫌起訴王男。

調查局在今年5月、9月間，曾2度動員各地外勤處站，針對非法佔用國有地，濫墾山坡地、破壞水土保持及非法傾倒廢棄物等案件，全面清查，2次的查緝行動所查獲的破壞國土面積分別為25萬多平方公尺、44萬多平方公尺。

其中，新北市處及新北市政府接獲檢舉，查獲王姓男子破壞國土案件，起訴書指出，王男明知新北市石碇區烏塗窟段圓山子小段2筆土地是陳姓榮民遺產，陳男死後由退輔會新北榮民服務處管理，另一旁有新北市政府國有土地。

但王男明知此事，竟自2015年起未擬具水土保持計畫，且未取得退輔會、新北市府同意下，在該處山坡地上興建溫室2座，另鋪設水泥路面、闢建羅漢松苗圃、架設水塔，竊佔土地面積共4123平方公尺，約2100多坪，除已改變原地形地貌外，並造成坡面表土裸露，阻礙天然表水之入滲功能，影響該區自然生態及環境景觀，但幸好未造成水土流失。

檢方認為，王男共涉犯水土保持法、森林法、山坡地保育利用條例、刑法竊佔罪，由於特別法優於普通法及法規競合關係，依違反水土保持法32條「未經同意擅自墾殖致生水土流失未遂罪」起訴王男。

(中時 )