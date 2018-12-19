家境超好還批對手「連勝文們」 陳思宇遭轟：管好嘴巴

台北市府觀傳局長陳思宇。(資料照，趙雙傑攝)

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中時電子報
／綜合報導

台北市府觀傳局長陳思宇以柯家軍之姿參選台北市分區立委補選，未料昨天被國民黨草協聯盟發起人李正皓爆料年僅32歲就有890萬的存款。李正皓稍早再度PO文指出，陳思宇只要財產來源合法，其實都沒錯。但若明明家境超好卻還要公開指責別人是「連勝文」們，就真的不厚道，他希望陳思宇管好自己的嘴巴，好好打這場選舉，否則真的會成為柯文哲的破口，成為柯文哲走下神壇的第一道台階。

陳思宇日前到北市選委會登記參加立委補選時，暗酸競爭對手是「連勝文們」，未料反被起底根本是「政三代」，不僅爸爸是現任議員，姑姑還是民進黨的不分區立委，祖父更是國民黨的國大代表，引起不小爭議。

繼昨日爆料陳思宇年僅32歲就有890萬的存款，李正皓稍早又貼出兩張圖，其中一張為民國93年，時任立法委員的陳建銘財產申報的存款部分，該年度陳思宇在台灣中小企銀有120萬左右的活期存款，那年陳思宇18歲。另一張為民國94年陳建銘財產申報的存款部分，陳思宇在台灣中小企銀的存款增加為320萬，那年陳思宇19歲，高中剛畢業，民法上尚未成年。

「陳思宇未成年時，一年收入200萬；普通人退休前年收入也沒有200萬」。李正皓直言，陳思宇在18歲時，就達成一般人一輩子都達不到的夢想。果然如他昨天所說，陳思宇與一般人的差距真的不是「起跑線不公平」的問題，而是她的「起跑線就等於一般人的終點線」的問題。所以他要在跟陳思宇道歉，18歲年收200萬的少女巴菲特，如今存款才890萬，簡直就是太正常的事。

他最後也奉勸陳思宇，家裡有錢，甚至是靠爸，只要財產來源合法，其實都沒錯。但若自己明明家境超好，卻還要公開指責別人是「連勝文」們，就真的不厚道，自然也要承受其他人對於自己財產上的檢視。「希望陳思宇管好自己的嘴巴，好好打這場選舉，提出好的政策，否則真的會成為柯文哲的破口，成為柯文哲走下神壇的第一道台階」。

(中時電子報)

文章來源：李正皓臉書

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