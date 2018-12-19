台中戶外辦「草地就職典禮」 盧秀燕：市民才是主角

台中首次「草地就職典禮」即將登場！台中市長當選人盧秀燕與市民相約綠地野餐！盧秀燕發言人吳皇昇19日表示，有別於傳統在市府大禮堂舉辦就職典禮，市長就職典禮地點將在台中市政府和台中市議會之間綠地（市政公園）舉辦，盧秀燕認為「市民是最佳的主角」，決定把典禮移師戶外綠地，邀請市民朋友一起來參加這次別具意義的就職活動。
吳皇昇說，就職典禮的地點選在台中市政府和台中市議會之間的綠地（市政公園）舉辦，中間最大的綠地空間將留給市民進入席地野餐，前面有舞台表演及就職儀式，旁邊備有餐車攤商促進經濟，盧秀燕邀請最重要的主角貴賓-台中市民，一起迎接「更美好的台中」。
吳皇昇表示，台中市第三屆直轄市長宣誓就職典禮開場表演由「大甲愛樂室內樂團」、「飛影舞蹈工作室」合作，以悠揚弦樂結合柔美芭蕾進行跨界演出，這兩團都是台中在地非常優秀的表演團體，也邀請民間傳統文化的鼓陣及舞獅來熱鬧現場，鼓陣由著名的「九天民俗技藝團」演出，舞獅則是邀請「光正國小—醒獅隊」、「國立台灣體育大學—舞獅隊」接連上陣展現台中活力。
吳皇昇指出，市長就職典禮也將播放知名歌曲《隱形的翅膀》，歌曲傳達出盧秀燕身為「媽媽市長」的意境，她會勇敢捍衛台中市民的權益，用看不見的翅膀保護大家，並期待振翅高飛，帶領台中飛往更好的方向。
典禮最後將發送隱藏版紀念品，非常具有意義和收藏價值，吳皇昇說，這顆「彩蛋」會突顯盧秀燕準的態度與決心。
就職典禮舉行時間為12月25日上午8點至10點，現場提供「行動早餐區」，邀請台中許多在地的餐車來「賣早餐、拚經濟」。
「歡迎市民朋友一起來觀賞就職典禮共享榮耀！」並在草地上與家人朋友享用美味早餐，市長就職典禮也有台中市政府局處首長的布達儀式，各局處不用再各自舉辦佈達監交，可省去繁文縟節和額外成本。
盧秀燕表示，這是台中市首次的「戶外草地就職典禮」，選擇野餐會方式與市民同樂共享，打破「長官」及「民眾」的框架，走出象牙塔跟民眾站在一起，「市民才是主角」，象徵新的市府團隊將以民意為依歸，為台中市的未來打拚，共創更美好的台中。
這次市長就職典禮總經費，台中市府編列140萬元，吳皇昇表示，活動如果超出這些經費， 盧秀燕會自行吸收，讓市民都可以一起參與見證台中市的榮耀時刻！
(中時 )