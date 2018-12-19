台中戶外辦「草地就職典禮」 盧秀燕：市民才是主角

2018年12月19日 11:06 中時 盧金足

第三屆台中市長就職典禮的地點將在台中市政府和台中市議會之間綠地（市政公園）舉辦，開放民眾來席地野餐，見證台中市的光榮時刻。（盧金足攝）

台中首次「草地就職典禮」即將登場！台中市長當選人盧秀燕與市民相約綠地野餐！盧秀燕發言人吳皇昇19日表示，有別於傳統在市府大禮堂舉辦就職典禮，市長就職典禮地點將在台中市政府和台中市議會之間綠地（市政公園）舉辦，盧秀燕認為「市民是最佳的主角」，決定把典禮移師戶外綠地，邀請市民朋友一起來參加這次別具意義的就職活動。

吳皇昇說，就職典禮的地點選在台中市政府和台中市議會之間的綠地（市政公園）舉辦，中間最大的綠地空間將留給市民進入席地野餐，前面有舞台表演及就職儀式，旁邊備有餐車攤商促進經濟，盧秀燕邀請最重要的主角貴賓-台中市民，一起迎接「更美好的台中」。

吳皇昇表示，台中市第三屆直轄市長宣誓就職典禮開場表演由「大甲愛樂室內樂團」、「飛影舞蹈工作室」合作，以悠揚弦樂結合柔美芭蕾進行跨界演出，這兩團都是台中在地非常優秀的表演團體，也邀請民間傳統文化的鼓陣及舞獅來熱鬧現場，鼓陣由著名的「九天民俗技藝團」演出，舞獅則是邀請「光正國小—醒獅隊」、「國立台灣體育大學—舞獅隊」接連上陣展現台中活力。

吳皇昇指出，市長就職典禮也將播放知名歌曲《隱形的翅膀》，歌曲傳達出盧秀燕身為「媽媽市長」的意境，她會勇敢捍衛台中市民的權益，用看不見的翅膀保護大家，並期待振翅高飛，帶領台中飛往更好的方向。

典禮最後將發送隱藏版紀念品，非常具有意義和收藏價值，吳皇昇說，這顆「彩蛋」會突顯盧秀燕準的態度與決心。

就職典禮舉行時間為12月25日上午8點至10點，現場提供「行動早餐區」，邀請台中許多在地的餐車來「賣早餐、拚經濟」。

「歡迎市民朋友一起來觀賞就職典禮共享榮耀！」並在草地上與家人朋友享用美味早餐，市長就職典禮也有台中市政府局處首長的布達儀式，各局處不用再各自舉辦佈達監交，可省去繁文縟節和額外成本。

盧秀燕表示，這是台中市首次的「戶外草地就職典禮」，選擇野餐會方式與市民同樂共享，打破「長官」及「民眾」的框架，走出象牙塔跟民眾站在一起，「市民才是主角」，象徵新的市府團隊將以民意為依歸，為台中市的未來打拚，共創更美好的台中。

這次市長就職典禮總經費，台中市府編列140萬元，吳皇昇表示，活動如果超出這些經費， 盧秀燕會自行吸收，讓市民都可以一起參與見證台中市的榮耀時刻！

(中時 )