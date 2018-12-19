聲援江宜樺！馬英九：已過4年還追殺 態度非常不可取

前總統馬英九。（楊佳穎攝）

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前行政院長江宜樺昨晚應邀赴台大演講，但進行約半小時左右，支持太陽花學運的學生衝進會場呼喊「院長下令，警察打人」口號，讓演講被迫中斷，江更一度被學生包圍無法離開，現場氣氛火爆。對此，前總統馬英九19日受訪痛批，已經過了4年還要這樣追殺，「態度非常不可取」，如此侵犯學術、言論自由的行為，應該譴責。

江宜樺昨晚在台大進行專題演講，題目為「政治哲學可以改變世界嗎？」沒想到卻遇上群眾包圍抗議，演講並未完成就先行離去。馬英九今早赴東吳大學演講前則受訪表示，昨天很晚回家看到這個消息，這些學生搗亂校園安寧，侵犯學術、言論自由的行為也應該譴責。

他也說，昨晚已致電江宜樺表達支持之意，因4年前下令警察驅逐時，「我們是完全支持的」，並批評政黨輪替後，行政院不去追溯這些學生，「我也認為是不當的」。

至於明日將發表的新書《八年執政回憶錄》中也提及太陽花學運，稱之「那些讓台灣停滯不前的罪人啊！」馬也直喊「當然是」，連外國媒體像是華爾街日報社論都寫「台灣自甘落後」，「都是看到這個啊！我們自己覺得自己在這裡爽，搗亂民主、侵犯自由還覺得是很了不起，他們不知道她們已經害死了台灣。」

媒體追問，是否也會擔心今日上課受影響？馬則微笑回「不會啊！這裡是東吳啊！」

(中時 )

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