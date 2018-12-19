吃熊心豹子膽？李俊毅爆DPP新潮流 檯面下的秘密！

民進黨前副秘書長李俊毅。（圖／本報資料照，王英豪攝）

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中時電子報
/綜合報導
前民進黨副秘書長、前民進黨立委 李俊毅。(圖/取自TVBS政論節目)

總統蔡英文昨(18日)發表第三次迴廊談話，對於新潮流系大老吳乃仁退黨退流說，她表示「大家都希望民進黨能更好，相信大家都會為黨多想一點」。對此， 前民進黨副秘書長、前綠委李俊毅在政論節目表示，新潮流就是「黨內的一個黨」，新潮流敢於培養戰將，新潮流把戰將養大，「這些人是認新潮流，比認同民進黨更是效忠啦」。

李俊毅昨出席政論節目《少康戰情室》，主持人趙少康問，「為什麼新潮流能夠這麼樣掌握？甚至都認為蔡英文是被新潮流挾持？」李俊毅說，因為蔡英文沒有自己的子弟兵、部隊，她到民進黨也是臨危受命，才短短八年時間，就當上總統，她自己的嫡系就是不分區立委，但是現在來看不分區現在好像都是豬隊友。很多爭議性問題如同性戀一堆都是不分區發起的。

他說，她(小英)現在的部隊已潰不成軍，說難聽一點叫做「戰犯」，現在黨內比較大戶的就是「新潮流」，新潮流有點像公司制度，「它是黨內的一個黨」，吳乃仁也曾說過，「因為新潮流加入民進黨，他才加入民進黨的啊！」，他的認定只有新潮流啊！

李俊毅強調，新潮流敢培養戰將，我新潮流把你養大! 包括台北市有一些議員，就是沒有公職的時候，出國、留學、生活費什麼支應，全部都包辦啦!它是這樣子去培養這些子弟兵啦。「這些人是認新潮流，比認同民進黨更是效忠啦」。

最後，他總結表示，事實上小英已經感受到，行政部門的一些政策，要執行她的意志不是那麼容易啦！這個就是「一開始的權力結構所造成的問題嘛！」。

(中時電子報)

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