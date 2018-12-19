影》全身癱瘓要做換頭術的男人 竟娶艷妻還生子

2018年12月19日 11:07 中時電子報 張達智

史皮里多諾夫的美麗妻子潘菲洛娃(Anastasia Panfilova)。（圖片來源：Esast2west news）

Russia: Meet HEAD TRANSPLANT volunteer Valeri Spiridonov（Ruptly YouTube）

俄羅斯33歲男子史皮里多諾夫(Valery Spiridonov)罹患遺傳性罕病肌肉萎縮症，全身只剩頭跟手能動，原本他自願擔任活體「換頭手術」的「白老鼠」，但人生峰迴路轉，史皮里多諾夫之後娶了美艷嬌妻，還當上爸爸，人生展開另一篇章後，立馬退出「換頭手術」。

史皮里多諾夫罹患嚴重的脊髓性肌肉萎縮症(Werdnig-Hoffmann Disease)，這是一種遺傳性疾病，據英國《太陽報》報導，史皮里多諾夫原本要當「白老鼠」，接受義大利神經外科名醫卡納維羅(Sergio Canavero)的「換人頭手術」。卡納維羅醫師極具爭議性，2017年他宣稱成功將一具人類屍體的頭，移植到猴子身上，被冠上「醫界科學怪人」（Dr. Frankenstein）之稱。

擔任電腦工程師的史皮里多諾夫移居美國，在佛羅里達大學研讀電腦分析感知，最近他發布新訊息，不但與30多歲的美麗女子潘菲洛娃(Anastasia Panfilova)結婚，6週前還迎來他們的長子，且這個男孩已被檢測並未遺傳肌肉萎縮症，相當健康，讓史皮里多諾夫直呼奇蹟。

史皮里多諾夫對於人生的轉變感到非常開心，相對的，他對卡納維羅醫師的「換頭手術」感到憂心，因為據說卡納維羅目前在中國大陸進行的試驗遇到技術瓶頸。史皮里多諾夫表示，自己曾在這個實驗上奉獻了2年的生命，如果它（換頭手術）成功發生在別人身上，他也會很開心。

(中時電子報)