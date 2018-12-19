MLB》任職洋基對馬恰多出手？貝爾川：和他無關

貝爾川（Carlos Beltran）回洋基擔任總管特別顧問。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

洋基準備好對馬恰多（Manny Machado）出手了嗎？雙方預計將於明天（20日）會面，不過今天洋基先一步有動作，他們宣布聘請「川哥」貝爾川（Carlos Beltran）擔任總管特別顧問，有可能就是為了追求馬恰多的前置作業。

貝爾川20年球員生涯曾在洋基待過3年，去年在太空人隊品嚐過世界大賽冠軍香檳的滋味後，他宣布從球員身份退役，但退休後他並沒有因此遠離棒球，今天確定成為洋基隊的總管特別顧問。

巧合的是，洋基隊明天將與馬恰多會面，今天就宣布聘雇貝爾川，而貝爾川與馬恰多的經紀人同為MVP Sports Group的羅薩諾（Dan Lozano）。

不過對於這種情況，貝爾川認為，僅僅是巧合，「我已經考慮很久了，我也在洋基打過球，不但對球隊很熟悉，且我在紐約也有房子，這份工作很適合我。我和凱許曼（洋基總管，Brian Cashman）已談論許久，直到昨天我才接受，這真的跟馬恰多沒有關係。」

雖凱許曼並沒有顯露出太多追求馬恰多的興趣，但陣中主力游擊手桂格瑞斯（Didi Gregorius）明年6月才能復出，且桂格瑞斯明年球結束後就將成為自由球員，依照種種狀況看來，一般都認為洋基隊最有機會爭取到馬恰多。

(中時電子報)

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