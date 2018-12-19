又一國際企業退出台灣市場！知名瑜珈Pure Yoga 1／25結束營業

2018年12月19日 11:20 中時電子報 陳煌祥

知名瑜珈Pure Yoga1/25結束營業。(翻攝Pure Yoga臉書)

知名瑜珈Pure Yoga今在臉書宣布1/25結束營業。翻攝Pure Yoga臉書

有貴婦瑜珈之稱的知名瑜珈教室「Pure Yoga」，今(19)日在FB粉絲團上突然宣布，臺灣Pure Yoga將於2019年1月25日結束營業。官方貼文表示，因為台灣市場投資狀況不如預期，所以選擇結束營業。會員網友表示，「真的好突然」、「我才剛簽新約，傻眼」。

Pure Yoga官方臉書聲明表示，「我們非常遺憾地宣佈臺灣Pure Yoga將於2019年1月25日結束營業，衷心地感謝臺灣地區的瑜珈社群這十二年以來一路相伴，共同學習與成長。考量目前臺灣市場的投資狀況不如預期，我們不捨地作出這個艱難的決定，此變動僅限於臺北分公司，集團於香港、新加坡、上海與北京各地之分公司將維持正常營運，不受影響，並按原計劃持續進行拓展，包含下個月將於上海世紀匯廣場開幕的Pure Fitness與Pure Yoga，與新加坡共和大廈的Pure Yoga全新的三個據點。」

官方突然宣布，讓不少消費者非常錯愕，會員網友們留言回應，「我才剛簽新約，傻眼」、「說明ㄧ下已繳費用怎麼處理吧」、「我也剛續約扣款」、「怎麼回事啊這麼突然」、「遺憾!! 一直覺得pure很專業，師資也棒」、「為何都沒有收到通知？」另外有會員留言說「我的業務回我說會退款」。

「Pure Yoga」現今在台北市有2間分店，2011年女神卡卡(Lady Gaga)來台宣傳時，曾到Pure Yoga忠孝店體驗「高溫瑜珈」課程，讓瑜珈教室聲名大噪。

(中時電子報)