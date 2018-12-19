內政部：今年高專人才歸化成長4倍 教育人才最多

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《國籍法》自2016年12月21日修正公布至今將滿2年，內政部統計，修法後共有65位高級專業人才歸化我國國籍，包括藝人吳鳳、媒體工作者閔傑輝等知名人，其中並以教育領域人才最多，今年成果尤為豐碩，共通過審查52人，較去年通過人數13人，成長4倍。

內政部表示，這2年來申請歸化我國的高級專業人才中，以申請「教育領域」最多，共有32位，其中29位為大學教授，教學領域從語言、物理到統計等相當多元，包含精通古文及古梵語數學譯者及研究學家博女士，具有科學背景又熟稔亞洲文化的哲學，曾獲得法國外交部頒發「海外優良教師」肯定；另專業為東西交流歷史的奇先生，著作的學術專書經翻譯為中、韓、英文，並獲得中研院及台灣大學優良專書獎等殊榮，這些教授皆為台灣的高等教學環境注入多元文化。

此外，本月12日通過第7次審查會審查的6位高級專業人才當中，更增加了擁有豐富財務及管理經驗的金融保險專業人才林先生、專精巴洛克音樂專業及曾任歐洲許多樂團首席周先生，及具物聯網專業並曾獲德國紅點設計大獎贏家獎殊榮的史先生，這些不同領域的專業人才，為我國產業及文化帶來更多元的樣貌。

內政部指出，至今通過審查的高級專業人才原屬國籍占最大宗為美國，其次為馬來西亞，也有南非、紐西蘭、芬蘭等國家，可謂成功吸引世界五大洲之人才。這些外籍人士長期居住於台灣，平均為16年，最長則高達47年，且多已進入職場許久，於各專業領域皆為領頭羊，對台灣產業提升有相當貢獻，也早將台灣視為另一個家。

(中時 )

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