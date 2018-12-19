NBA》蘭斯壓哨絕殺 騎士終結溜馬7連勝

2018年12月19日 11:20 中時電子報 黃邱倫

本季少了詹姆斯的騎士，雖然戰績不佳，但今日靠著小蘭斯的壓哨補籃，幫助球隊在客場92比91絕殺溜馬，並且終結對方7連勝。

W O W ‼️@Larrydn22 with an UNBELIEVABLE putback to WIN IT FOR THE CAVS at the 🚨!#BeTheFight pic.twitter.com/BpELwnx5c9 — Cleveland Cavaliers (@cavs) 2018年12月19日

此役雙方一陸糾纏到到最後12秒由柏克斯出手破網後，騎士追成90比91，終場前9.5秒歐拉迪波製造胡德犯規站上罰球線，沒想到他竟然兩罰都沒中，給了騎士最後一線希望，胡德切入投籃失手，不過小蘭斯在第一時間躍起補籃，當球入網的瞬間場上比賽時間也剛好結束，靠著這一記漂亮絕殺，騎士中止2連敗，也斬斷了對手連勝氣勢。

騎士6人得分上雙，致勝功臣小蘭斯，全場14投7中，攻下15分，並且狂抓16個籃板，送出6次助攻，還有3次抄截以及1次阻攻，繳出一張全能成績單，胡德17分、6籃板。

歐拉迪波15投僅中4，而且在關鍵時刻兩罰失手，可說是溜馬敗戰的最大罪人，沙波尼斯17分、8籃板，邁爾斯透納12分、10籃板。

(中時電子報)