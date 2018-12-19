雙城論壇今登場 柯P定調：多點經濟少點爭議

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台北－上海雙城論壇今登場，台北市長柯文哲早上受訪時定調，今年台灣剛好各縣市政治版圖大變動，所以不要打怪牌，維持以往基調舉辦就好；其次，對方來台的周波副市長主管經濟，台北也有邀請主要企業負責人參加論壇，加上台灣氛圍就是拚經濟，「多點經濟、少點爭議，大家一起賺錢就沒爭議，可以smooth（平順）。」

上海代表團中午前即會抵達台北松山機場，今下午參訪台達電後，晚間出席北市府舉辦的歡迎晚宴；明雙城論壇正式登場，將分主論壇、分論壇，另外周波也會率隊參訪日照中心，傍晚再搭機返回上海。

柯文哲今被問到，此次上海方是否希望他再提兩岸一家親或其他更進一步的表態？柯表示，今年剛好（台灣各縣市）政治版圖大變動，所以不要新的東西，還是維持一個基調就好。

柯文哲進一步指出，此次上海有善意回應，派了比以前更龐大的代表團，率隊的副市長是主管經濟的，這次台北方面也找來主要企業的老闆參與論壇，雙方有溝通說不要在政治版圖大變動時出怪牌；而且，既然台灣的氛圍是拚經濟，那他也派經濟的副市長，我們也有企業負責人，大家一起賺錢就沒爭議，可以smooth掉。

針對陸委會主委陳明通說，希望此次雙城論壇可以少點政治、多辦正事，柯文哲也表示認同，並定調此次就是要「多一點經濟、少一點爭議」。他也表示，近期兩岸最熱的豬瘟議題不會在雙城論壇內討論，這應該是雙方疾病管制局要立刻對接處理，「台灣還是應該在WHO內，不應該被排除在外。」

至於台獨人士陳峻涵已排定要向上海代表團抗議，柯文哲則說，來者是客，還是該有的禮節，該怎麼辦就怎麼辦，如果台北市去上海，也不希望被抗議，這樣也不好；他強調，民主自由是台灣政治的核心價值，容忍是自由的基礎，但自由是以不侵犯他人自由為範圍，這是普世價值，我們自詡台灣是文明政治成熟的社會，還是要做到這點。

(中時 )

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