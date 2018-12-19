反核食公投日本若向WTO提告 衛福部：我方可能敗訴

2018年12月19日 11:54 中時 林周義

反核食公投在九合一選舉得到779萬贊成票後，日本即表示不排除向世界貿易組織（WTO）提告。衛福部部長陳時中今（19日）出席立法院衛環委員會時表示，若日本真的提告，我方可能會敗訴。雖然目前的檢查結果顯示輸入的食品並沒有核污染，且日本沒有開放的食品，台灣也沒有開放，既然得到了779萬贊成票，衛福部也予以尊重，立場不變。

韓國禁止日本核災水產品的進口後，日本即在2015年向WTO提告，因違反SPS協定，韓國被判敗訴。立委蔣萬安表示，311核災之後，我方陸續採取逐批查驗、禁止福島5縣市的輸入等措施，另對福島5縣市以外的輸入，要求檢附雙證件，包括產地證明及檢測證明。

蔣萬安表示，根據SPS協定，管制措施必須符合科學、必要性、不歧視、透明化，四項要件。如今日本不排除向WTO提告，我方是否有敗訴可能？對此陳時中坦言，若日本真的提告，我方仍會敗訴，無法通過科學那一關。他表示，「符合科學就應開放，我們站不住腳。」

至於民眾所關心的日本食品安全問題，陳時中表示，根據檢查結果，輸入的食品均無核污染，日本沒有開放的品項，台灣也沒有開放。既然公投得到了779萬贊成票，衛福部也尊重公投結果。

蔣萬安去年提出主決議，要求衛福部進行實地考察。食藥署署長吳秀梅表示，今年10月開始，已至日本採樣3次，並完成相關研究報告。陳時中承諾會將資訊公開，放上網供民眾參考。

(中時 )