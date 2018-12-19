神奇！狗狗能嗅出主人罹癌 3次成功救她一命

2018年12月19日 11:28 中時電子報 陳舒秦

狗狗不只是人類忠心的夥伴，還可能救你一命！一隻西伯利亞哈士奇狗是第一個發現主人史蒂芬妮‧赫菲爾(Stephanie Herfel)罹患卵巢癌，接下來主人癌症兩次復發 ，牠也偵測到拼命對主人釋放訊號。而醫生也表示這並非特例，許多狗狗都具有這種能力。

52歲的赫菲爾已退休，因為兒子2011年被派駐海外，她接收了九個月大的哈士奇狗塞拉(Sierra)，2013年某一天赫菲爾一直感到腹部疼痛，塞拉初次嗅出她患了癌症。赫菲爾說：「牠把鼻子放在我的下腹部，並專注地嗅聞，我以為衣服沾到東西。牠接二連三的這樣做，第三次後，牠走開並躲了起來。」

而醫生診斷她有卵巢囊腫，開麻醉止痛藥矚她回家休息。但塞拉做出不同診斷，並在衣櫃後面慌張地把自己緊緊地捲起來，藉此設法與主人溝通。

赫菲爾說表示看牠害怕成這個樣子，她覺得很不對勁，我預約婦科醫生在幾周後檢查，做超聲波和驗血，2013年11月11日，才震驚地獲悉自己得了癌症。

當時已是第三期，非常嚴重。赫菲爾接受全子宮切除術，還失去脾臟，隨後接受化療，直至2014年4月。過了一陣子，在2015年和2016年，塞拉同樣的狀況發生再次警告她，赫菲爾馬上就醫又發現癌症復發，第一次轉移到肝臟，第二次蔓延至骨盆部位。

她的腫瘤科主治醫生庫許納(David Kushner)說，塞拉的能力不是僥倖或猜測，其他品種的狗也具有這種非凡能力，牠們的準確率為98%，並適用於許多型癌症。赫菲爾覺得自己正在經歷奇蹟，我欠這隻狗一條命，牠對我來說簡直是天賜之物！

(中時電子報)