陳思宇遭爆有890萬存款 何志偉稱不差他一個評論

北市立委參選人何志偉（右）今早到大同區雙連市場掃街拜票，受到攤商熱情歡迎。（張立勳攝）

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台北市士林、大同立委補選，「柯家軍」推出的參選人陳思宇日前酸對手是「連勝文們」，昨遭爆料財產申報現金存款高達890萬，外界認為台北市長柯文哲恐被陳思宇波及受傷；民進黨參選人何志偉19日對此回應，網路上有很多不同想法，不差他一個評論。

立委補選三強鼎立，何志偉今早前往大同區雙連市場掃街拜票，逢人就問好、話家常，還要民眾幫他加油，展現十足親和力。

國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓昨爆料，陳思宇在登記時財產申報表上現金存款高達890萬，他認為這次補選結果，最有可能就是陳思宇被看破手腳，柯文哲遭波及受重傷。

對此，何志偉表示，他學會了「專注的力量」，仔細聆聽選民要他去國會表達的意見，其餘的部分給予其他參選人祝福，網路上有很多不同想法，不差他一個評論，對於陳思宇可能會對柯文哲扣分，他也表示，由網友評論即可。

由於陳思宇父親、議員陳建銘昨也出來為女兒護航指陳思宇是「正二代」，不是「政二代」，何志偉則認為，每位參選人都會被貼上標籤，由選民的智慧去評斷即可。

此外，外界發現何志偉在2014年參選議員，對外募款金額為0元，何志偉說，當時情勢對民進黨較好，也盼大家用實際選票支持，所以沒有向地方鄉親募款。

面對來到大同區搶對手陳炳甫票倉，何志偉表示，他勤走基層，「志偉腳短短要更努力」，雖然是競爭對手，但競而不爭。

(中時 )

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