打工渡假新選擇！濟州島酒店徵飯店實習 收入突破5萬！

2018年12月19日 11:36 中時電子報 綜合報導

因著我國的工作時數長、薪水低，投入的時間與勞力和薪資不符正比等原因，造成許多台灣青年選擇出國打工渡假，賺取人生第一桶金。近幾年，韓國逐漸成為國人打工渡假的首選，亞洲國家的熟悉感以及相近的文化，距離也較歐美國家近很多，而受到韓國流行文化的影響也是主要原因之一。韓國最大的旅遊聖地─濟州島的「幸福酒店」(Hotel Alegria Seogwipo)將釋出2個名額給台灣人，提供飯店實習的機會，月薪加上補助可突破台幣5萬元！

外交部從2004年起與友好國家簽訂協議，至今已有15國對我國開放打工渡假簽證，統計截至去年年底，我國已有超過20萬人次申辦。打工渡假之所以如此吸引人，是因為邊玩邊賺錢是許多人嚮往的賺錢模式！相信國人對於濟州島並不陌生，有「韓國夏威夷」美稱的濟州島年平均溫度16度，宜人的氣候與優美的風景也讓韓國人爭相前往渡假，更是他們渡蜜月的首選地點。而位於濟州島南部的「幸福酒店」(Hotel Alegria Seogwipo)是Hotel Alegria旗下的飯店，主打輕鬆自在的經營方式，不分職等階級，全部以英文名字稱呼彼此，這對於十分注重輩分階級的韓國來說可是一大突破。

員工可免費入住酒店雙人房。(圖/幸福酒店提供)

「幸福酒店」位於西歸浦市中心，走出去就有許多韓國道地美食，更距離韓國傳統市場「每日偶來市場」(매일올레시장)只有5分鐘的距離，讓你暢遊西歸浦市輕鬆又容易。「幸福酒店」的飯店實習會提供工資、住宿及每日伙食補助，工作內容主要以櫃台接待及華語數位行銷為主，每週工作52小時、每天工作約10個小時、週休二日；提供合法的正式工作簽證，月薪為韓幣180萬元(約台幣49,000元以上)，除此之外，還有工作日用膳津貼為每日8,000韓元；試用期為2個月並會支付8成薪水，員工還可免費入住酒店雙人房(兩位同姓員工同住)，就職時更享有韓國4大保險（國民年金、醫療保險、雇用保險及產災保險等四大保險）。

酒店會用甄選的方式挑出2名台灣人，資格需年滿20歲以上，語言精通中文、韓文(韓文檢定中級Topik4級以上)，需要提供中、韓文履歷及填寫報名表寄至活動信箱，會由「幸福酒店」專人聯繫通知。入選者需每週提供工作及圖片心得文，發佈在中時電子報及相關粉絲團，依開始工作至結束工作為止。

(中時電子報)