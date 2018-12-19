貴婦奈奈捲款上億落跑 律師無奈替她打官司討300萬

貴婦奈奈和老公黃博健捲款潛逃出境。(圖／翻攝自貴婦奈奈臉書)

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知名部落客「貴婦奈奈」與丈夫黃博健捲款潛逃出境，但本名蘇陳端的貴婦奈奈，在潛逃前認為時尚美人網，侵害她的肖像權、姓名權，提訴求償300萬官司還在進行，貴婦奈奈的律師今(19)日上午出庭說，他和貴婦奈奈也聯絡不上，官司去年就受委任，若非法官更換早就結束，不擔心收不到律師費，因為「我領月薪」。

在臉書坐擁逾30萬粉絲，還曾贏得部落客競賽冠軍的貴婦奈奈，和丈夫黃博健開設的「杏立博全醫美診所」、「門DOOR療育空間」都在11月30日起突然無預警歇業，檢警調查，發現倆夫妻和掛名診所負責人的公公早已潛逃出境，引發軒然大波。

貴婦奈奈落跑前，去年委請律師提出民事訴訟求償，指經營時尚美人網的「時尚美人生物科技公司」侵害她的肖像權、姓名權。貴婦奈奈指控2009年，時尚美人網開站時找她站台，當時只同意可使用記者會照片，但她後來發現車體廣告、網站和加盟海報等宣傳物，都使用了她的姓名和照片，2012年曾發律師信告知涉及侵權，接著在去年提訴求償。

北院今(19)日上午開庭，雙方律師到庭。對於貴婦奈奈潛逃，官司還在進行，她的律師也感到有些無奈。律師說，本件訴訟如果不是先前換法官，早就結束訴訟，既然早就進行只能繼續打下去，上次開庭在今年7月，當時貴婦奈奈還沒出事，雙方曾連繫討論官司，也曾寄發EMAIL，真到最近連繫不上，也不知有無看EMAIL，問及是否擔心貴婦奈奈人間蒸發收不到訴訟費，律師淡淡說他是受雇領月薪，不是問題。

時尚美人生科公司律師說，當初找貴婦奈奈站台，曾給付1萬3000元代言費用，對方同意可使用記者會照片，2012年發律師信後，對有爭議部分，公司就已撤除不再使用。庭末法官諭知全案辯論終結，定明年1月11日下午5點宣判。

(中時 )

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