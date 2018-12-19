人生伴侶跑了又罹癌 「香港小虎隊」成員酒店泡熟女桃花開

林立洋後半生逆轉，不僅戲約一檔接一檔，還被目擊跟熟女約會。(取材自林立洋微博、中時資料照片)

友善列印
中時電子報

曾在香港、台灣兩地發展的男星林立洋(林利)人生5度歸零，來台發展遇到本土劇興起沒戲可拍，他放下身段去餐廳當服務生端盤子，還跟模特兒老婆離了婚，隱藏傷悲長達6年，本以為邂逅女友Serena後人生終於又現曙光，沒想到在打算結婚之際，女友跟70歲老醫生跑了，而屋漏偏逢連夜雨，事發後林立洋發現自己罹患大腸癌第3期，唯一摯友又突然暴斃，命運可謂多舛，直到最近才轉運，不但有戲拍，連桃花都開了。

林立洋頓失人生伴侶後，頓悟決心照顧好老母親之外，要好好為自己而活，孰料人生在此時出現轉機，今年他否極泰來，接演TVB新戲《殺手》且戲約一檔接一檔，跟之前的境遇差很多，而後半生春天也疑似降臨，據香港《蘋果》報導，林立洋被目擊在香港尖沙嘴某酒店，跟一名短髮熟女約會，席間氣氛熱絡，看起來感情不錯。

林立洋爆有新女伴，他被目擊跟一名穿著短裙、長靴的短髮熟女在酒店下午茶約會，兩人一開始用電話處理完自己的事情後，便熱絡地聊天，女方被林立洋逗得開心，兩人一路從傍晚坐到6點多，才起身離開，林立洋不但主動買單，離開時還幫女方開門，之後又並肩走到半島中心，他送對方坐上電梯，才獨自離開，行為舉止相當紳士，據悉，除了跟熟女下午茶外，林立洋今年9月也被目擊跟一名長髮女子牽手用餐，桃花可謂相當旺。

(中時電子報)

醫界王陽明娶阿嬌 前妻PO文：別… 緋聞女友趁他出國睡進富二代家 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。