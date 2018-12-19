人生伴侶跑了又罹癌 「香港小虎隊」成員酒店泡熟女桃花開

2018年12月19日 11:38 中時電子報 吳品瑤

曾在香港、台灣兩地發展的男星林立洋(林利)人生5度歸零，來台發展遇到本土劇興起沒戲可拍，他放下身段去餐廳當服務生端盤子，還跟模特兒老婆離了婚，隱藏傷悲長達6年，本以為邂逅女友Serena後人生終於又現曙光，沒想到在打算結婚之際，女友跟70歲老醫生跑了，而屋漏偏逢連夜雨，事發後林立洋發現自己罹患大腸癌第3期，唯一摯友又突然暴斃，命運可謂多舛，直到最近才轉運，不但有戲拍，連桃花都開了。

林立洋頓失人生伴侶後，頓悟決心照顧好老母親之外，要好好為自己而活，孰料人生在此時出現轉機，今年他否極泰來，接演TVB新戲《殺手》且戲約一檔接一檔，跟之前的境遇差很多，而後半生春天也疑似降臨，據香港《蘋果》報導，林立洋被目擊在香港尖沙嘴某酒店，跟一名短髮熟女約會，席間氣氛熱絡，看起來感情不錯。

林立洋爆有新女伴，他被目擊跟一名穿著短裙、長靴的短髮熟女在酒店下午茶約會，兩人一開始用電話處理完自己的事情後，便熱絡地聊天，女方被林立洋逗得開心，兩人一路從傍晚坐到6點多，才起身離開，林立洋不但主動買單，離開時還幫女方開門，之後又並肩走到半島中心，他送對方坐上電梯，才獨自離開，行為舉止相當紳士，據悉，除了跟熟女下午茶外，林立洋今年9月也被目擊跟一名長髮女子牽手用餐，桃花可謂相當旺。

(中時電子報)