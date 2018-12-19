上海副市長周波抵台 18年前來台印象深刻

雙城論壇倒數3天，中共上海市委常委、常務副市長周波今天表示，期待到台北學習及交流。面對媒體詢問，他說，只要堅持九二共識，和高雄舉行「三城論壇」是個很好的創意。(中央社)

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雙城論壇明登場　上海副市長周波率團今抵台

「臺北上海雙城論壇」今(19日)登場，上海市訪問團由上海市常務副市長周波代表應勇市長，率135人訪問團上午11點20分抵台。周波在機場受訪時表示，相比18年前訪問台灣花長時間從香港轉機，這次僅花了1.5小時，他相信這次一定會有很多收穫。

上海代表團中午前即會抵達台北松山機場，今下午參訪台達電後，晚間出席北市府舉辦的歡迎晚宴；明雙城論壇正式登場，將分主論壇、分論壇，另外周波也會率隊參訪日照中心，傍晚再搭機返回上海。

雙城論壇20日登場，上海市常務副市長周波今上午率訪問團抵台，由於台獨人士預告將到場抗議，現場派出百名維安警力嚴陣以待，周波受訪提及，此次來台只花了1個半小時，跟先前來台還要轉機相比，差異十分大。周波受訪步出機場大門時，「台灣國」成員隨即群起鼓譟、大喊「台灣中國一邊一國」，但周波不以為意，快步搭車離去。

周波在機場受訪表示，很高興在次來到台灣，相比18年前他率團訪問台灣，差別還是很大，因為那次經由香港，花了很長時間，這次只花1個半小時，這就是雙城論壇發展到今天產下的一個成果，雖然18年前時間很久了，但當初參訪台灣，對台灣民眾的熱情，美麗的風景，尤其是阿里山的傳奇，日月潭的秀美，以及士林夜市的美食，都讓他留下深刻印象，至今歷歷在目。

周波表示，這次他率團參加雙城論壇，是很難得的機會，因為雙城論壇是兩岸交流合作最重要的機制化的平台，也是兩岸城市交流合作的典範，這是我們上海按照2035的發展規畫，正在打造國際經濟金融航運貿易和科創中心。

周波最後也表示，這次一定會有很多收穫，能夠認識更多新朋友，學到更多新知識，共享發展的成果，謝謝大家！

(中時電子報)

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