阿聯酋航空推出期間限定聖誕佳餚 讓旅行不孤單

2018年12月19日 11:55 工商 張佩芬

頭等艙旅客則可享受烤火雞胸肉與杏果鑲餡、奶油抱子甘藍、火雞培根佐蔓越莓淋醬。圖：業者提供

頭等艙與商務艙的旅客可以在機上貴賓室享受特製的聖誕老人香料奶酒特調與甜果餡派。圖：業者提供

頭等艙旅客亦可以品嘗令人愛不釋手的熱巧克力，搭配香烤薑餅或是加顆棉花糖。圖：業者提供

期間限定！阿聯酋航空再度為全球旅客將聖誕喜悅搬上天際。今年12月，搭乘阿聯酋航空的台灣旅客將可在機上享受節慶特色餐點；不僅如此，旅客們還可在阿聯酋航空各艙等與機場貴賓室，發掘阿聯酋航空為乘客準備的聖誕驚喜。

阿聯酋航空特別延長供應時間，讓旅客整個12月都能享受到期間限定的聖誕大餐；由杜拜轉往澳洲、紐西蘭、英國、歐洲、美國與南非地區特定航線的台灣旅客，皆可大啖阿聯酋航空連續三年推出的聖誕節慶特餐。

經濟艙的所有旅客皆可享受由阿聯酋航空星級主廚特製的火雞肉卷佐馬鈴薯泥，搭配香煎維也納雞肉腸、青豆、小胡蘿蔔與蔓越莓醬汁。甜點則是牛奶巧克力慕斯與蔓越莓甜果醬，再以麋鹿巧克力做點綴。

頭等艙與商務艙旅客則可以享受烤火雞胸肉釀杏果、奶油抱子甘藍、火雞培根佐蔓越莓淋醬的主餐，飯後品嚐以蛋白霜裝飾的巧克力聖誕木柴蛋糕，盤上還以巧克力星星、薑餅人、薄荷巧克力豆或雪花翻糖裝飾，最後淋上甜蜜的英式蛋奶醬，充滿濃濃聖誕氛圍。

阿聯酋航空A380的頭等艙與商務艙旅客可在機上貴賓室享受特製的聖誕老人香料奶酒特調與甜果餡派。頭等艙旅客亦可以在自己的座艙內享用令人愛不釋手的熱巧克力，加顆棉花糖或是搭配香烤薑餅；搭乘頭等艙的小朋友還可吃到雪人造型的棉花糖餅乾。

整個12月，旅人們可盡情享用阿聯酋航空提供的各式酒類與飲品來搭配聖誕節慶餐點。您可以在高空中品飲頂級葡萄酒與香檳；阿聯酋航空近期才更新各艙等酒單，從威士忌、干邑白蘭地、琴酒、伏特加與各式風味烈酒應有盡有，烈酒方面更包括一系列小量生產以及手工製作的品牌，讓旅客盡情品酩；頭等艙旅客還可以獨享軒尼詩杯莫停（Hennessy Paradis）。

麋鹿造型的巧克力棒棒糖則是阿聯酋航空當季兒童餐的大大驚喜。頭等艙的小朋友可以享受火雞胸肉片搭配烤馬鈴薯、煙燻雞肉香腸、青豆與蔓越莓醬汁，甜點準備了小朋友最愛的聖誕木柴蛋糕，一旁還有蛋白霜裝飾的雪花、巧克力星空以及薑餅人。

兒童乘客可以在機上蒐集到阿聯酋航空聖誕限定版的「與動物一起遨遊」，知更鳥貝兒只會在12月陪伴小朋友們一起度過愉快的機上旅程。除此之外，阿聯酋航空所有航班都有為所有旅客提供聖誕限定的拍立得相紙卡片，為乘客紀錄機上的歡樂時光。

除了高空中的聖誕節慶特餐，阿聯酋航空全球42間貴賓室，包含7個位於杜拜機場的貴賓室，也自12月15日至31日間提供傳統聖誕佳餚，包括慢烤火雞、香烤羊腿佐迷迭香淋醬，還有聖誕節蘋果蛋糕、巧克力聖誕木柴蛋糕和德式耶誕水果蛋糕等聖誕甜點，喜愛聖誕節慶的旅客們絕不容錯過。

阿聯酋航空並與Voss礦泉水合作，杜拜機場B區商務艙貴賓室的旅客可享受Voss營養師為飛行旅客特別調製的蔬果特製氣泡礦泉水，包括檸檬與薄荷調製的活力果飲氣泡水、加入奇異果及小黃瓜的舒緩特調氣泡水、融合蘋果、檸檬和羅勒的排毒氣泡飲，讓旅客們在旅途中時常保持清爽。阿聯酋航空更特別在杜拜的頭等艙和商務艙貴賓室擺設咖啡車，在12月推出期間限定的薑餅拿鐵與焦糖拿鐵等聖誕特調咖啡飲品。

為提升乘客的飛行體驗、創造無價的佳節回憶，阿聯酋航空不時推出節慶特色餐點供旅人們於機上及貴賓室中享用。除了聖誕節之外，阿聯酋航空亦與全球旅人們共同歡慶排燈節、開齋節、農曆新年與慕尼黑啤酒節等各地節慶。

(工商 )