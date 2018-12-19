睡眠不足覺得累？美國專家建議喝這個搞定

2018年12月19日 11:39 中時電子報 莊楚雯

集合眾多專家建議，成年人的睡眠間至少要7到9小時。據賓夕法尼亞州立大學的最新研究顯示，如果人的睡眠時間比7小時更短，恐增加脫水的風險，影響身體機能，使腎結石、腎衰竭、尿道感染等疾病的風險增加。

在研究中審核超過2萬名美國和大陸年輕人健康指數，發現只睡6小時的人脫水機率比睡滿8小時的人要高出16%到59%。另一個研究成果則指出，就算只有輕度脫水，也會影響情緒以及思考能力，當脫水達一段時間內，就會開始影響身體機能，例如熱傷害、尿道感染、腎結石、腎衰竭等風險都會提升。

《健康傳媒》報導，賓夕法尼亞州立大學生物行為健康與人類學助理教授Asher Rosinger表示，睡眠不足，身體會在第2天發出警示，因此，起床感覺到疲倦，或者不舒服時，就應該先喝水。

為何要喝水呢？Asher Rosinger解釋，因為身體裡維持水分的「血管加壓素」，這種多肽激素，會在睡眠中快速釋放。所以，當人睡太少或太早醒來時，就會錯過釋放更多激素的機會，使身體水合作用中斷，造成缺水的情況。

Asher Rosinger表示，大多數人都等到口渴才感覺缺水，其實不正確。應該從尿液的顏色判斷體內水分夠不夠，顏色越深就代表要攝取更多水分。

(中時電子報)