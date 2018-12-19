投資不如預期 知名瑜珈Pure Yoga退出台灣市場

2018年12月19日 11:54 中時 吳娮翎

知名瑜伽品牌Pure Yoga表示，在台投資不如預期，宣告2019年1月25日結束營業，退出台灣市場。（翻攝Pure Yoga臉書）

全民瘋運動，瑜伽已成為消費者最愛運動品項，也讓各大運動品牌爭相投入推出周邊商品搶攻商機，然而耕耘台灣市場許久的知名瑜伽品牌Pure Yoga表示，在台投資不如預期，宣告2019年1月25日結束營業，退出台灣市場。

Pure Yoga在官方臉書表示，「臺灣Pure Yoga將於2019年1月25日結束營業，衷心地感謝臺灣地區的瑜珈社群這12年以來一路相伴，共同學習與成長。考量目前臺灣市場的投資狀況不如預期，我們不捨地作出這個艱難的決定，此變動僅限於臺北分公司，集團於香港、新加坡、上海與北京各地之分公司將維持正常營運，不受影響，並按原計劃持續進行拓展，包含下個月將於上海世紀匯廣場開幕的Pure Fitness與Pure Yoga，與新加坡共和大廈的Pure Yoga全新的三個據點。」

瑜伽龍頭True Yoga • Fitness（全真瑜珈健身）執行董事史奎謙對Pure Yoga退出台灣覺得十分惋惜與遺憾，他提到，Pure Yoga與True Yoga 於2005年開始努力耕耘台灣瑜伽市場，並將此推廣至國際舞台。

史奎謙表示，台灣瑜珈市場仍有很大的發展，明年度將會持續進行展店計畫，持續投入更多經營與發展，在師資與設備也會不斷提升，另外他也談到，「歡迎Pure Yoga師資及員工加入True Yoga • Fitness團隊，繼續為台灣瑜珈市場付出及努力。」

(中時 )