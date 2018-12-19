旅行社可直接透過 Amadeus 銷售平台 訂購大陸高鐵車票

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大陸高鐵系統今年的載客量預估將超過 32.5 億名旅客2，旅行社該如何趁此機會提升競爭力和旅客體驗是非常重要的。Amadeus 現在為旅行社推出最新的服務，除了原有的機票預訂服務之外，旅客現在也能輕鬆訂購全球規模最大的高鐵網路──中國高鐵。此創舉將使Amadeus成為全球第一個提供中國高鐵預訂服務給其他各國旅行社的平台，並強化Amadeus成為亞太地區鐵路產業之重要夥伴的理念。

就鐵路發展而言，大陸擁有無限的可能與機會。歐洲和日本經歷 40 多年所達到的鐵路技術成就，中國在短短十多年內就以四倍的速度緊追而上。如今，中國高鐵系統長達 25,000 公里1，排名第二的法國僅有 3,200 公里；中國高鐵提供了另一種順暢便捷的交通替代方案，使其迅速成為旅客繼飛機之外的理想交通方式。

自2018年11月起，中歐、東歐、亞太地區等重要市場的旅行社，將能直接透過 Amadeus 進入中國高鐵系統並預訂各級車票，率先開通這項服務的地區包括俄羅斯、香港和台灣。

Amadeus 銷售平台在訂購鐵路車票與辦理退票退款服務中，設有多種語言的介面，從而為在中國旅行時可能面臨較大語言障礙的旅客，提供更舒適和方便的使用體驗。

Amadeus 全球鐵路和地面旅行主管 Antoine de Kerviler 表示：「在全世界，我們發現高鐵正日漸成為取代飛機的交通首選，這一點在中國體現得更加明顯。尤其在節慶假期的旅遊高峰期間，高鐵承接了各大城市的交通輸運，其重要性不言而喻。在中國的國定假期黃金週3，中國高鐵的載客量多達 1億3100萬人次，而新年春運的交通潮4更高達3億9000萬人次。

隨著鐵路成為中國和亞太地區交通旅遊不可或缺的一環，我們也將致力透過與旅行服務業者網路的合作，強化鐵路方面的服務內容，協助旅行社和相關業者更加瞭解這些市場的旅客需求，提供無縫的多元旅遊方案，進而將各種通路的銷售機會發揮最大效益。」

(工商 )

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