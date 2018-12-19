跟上韓流！高鐵「高雄好玩卡」改版 現買現省1398元

高鐵公司今（19）日宣布，台灣高鐵2019「高鐵＋高雄好玩卡」將全新改版，新增多樣景點。（圖為高雄夢時代摩天輪／高鐵公司提供）

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因應韓流帶起的高雄旅遊熱潮，高鐵公司今（19）日宣布，台灣高鐵2019「高鐵＋高雄好玩卡」將全新改版，除了提供標準車廂對號座的75折高鐵車票外，更網羅多項熱門景點與交通工具，還新增高雄85觀景台、貢多拉船等景點，即日起開放購票，明年元旦起可正式使用。該卡總價值2088元，現在購買只要690元，狂省1398元。

新科高雄市長韓國瑜上任日期將至，韓流也帶起高雄的旅遊熱潮，甚至連陸客都傳出已將高雄列為重要訪台行程，許多業者都聞到此波商機、躍躍欲試。高鐵公司明年將全新改版「高鐵＋高雄好玩卡」，新增多樣高雄熱門景點，邀請民眾暢遊高雄。

「高鐵＋高雄好玩卡」聯票內容豐富，包括高鐵標準車廂對號座來回75折優惠車票與高雄好玩卡，而高雄好玩卡內涵高雄捷運二世卡、渡輪往返旗津、3小時新宇自行車、雙層巴士、愛河太陽能船、貢多拉船。

另外，還加贈一日效期輕軌、夢時代摩天輪、85觀景台、駁二展場一日遊、壽山動物園、哈瑪星台灣鐵道館、陽明高雄海洋探索館、旗津貝殼館等的門票，與輕軌沿線商家優惠好禮。該卡總價值2088元，現在優惠價只要690元，購買就現省1398元，十分划算！

另外，高鐵持續熱銷的「高鐵＋高捷」聯票也非常划算，卡內包含高鐵標準車廂對號座來回75折優惠車票、高捷套票，現在優惠價僅490元（原價859元），套票內含高雄捷運二日卡、渡輪來回券、自行車三小時租賃，還加贈陽明高雄海洋探索館、英國領事館門票、鈴鹿賽道樂園人氣設施搭乘券。

高鐵表示，高鐵交通聯票還整合各地捷運與台灣好行，有11條旅遊路線遍及全台，整合高鐵車票與在地接駁、景點門票、美食體驗等多元產品，讓旅客免去自己駕車的疲勞，若要購買高鐵交通聯票產品，可上網連至ibon售票系統網站選購，就可同時線上訂位，再至便利商店完成繳費取票。

(中時 )

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