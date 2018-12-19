手遊《六龍御天》遊戲商為陸資？檢「打臉」調查局不起訴

英旗互動娛樂的Efun遊戲平台。（截自Efun遊戲平台）

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知名手遊《六龍御天》遊戲商「台灣英旗互動娛樂」公司，因懷疑黃姓玩家涉嫌勾結管理遊戲後台系統的大陸員工，盜賣虛寶牟利，向檢調提告，結果調查局偵辦時卻懷疑「英旗」公司資金來自大陸，屬於非法陸資，將英旗公司鄭姓董事、張姓前董事、林姓處長、黃姓玩家4人一併送辦。台北地檢署認為罪證不足，將4人全部不起訴、大陸員工則予簽結。

台灣英旗互動娛樂公司是知名手遊業者，其旗下Efun遊戲平台，2016年間推出全台第一國戰手遊《六龍御天》，舉辦首屆大型「全民爭霸賽」，由於賽事總獎金超過新台幣200萬元，一度引發話題。

但英旗公司日前發現有自稱是遊戲官方人員，自大陸以LINE連絡黃姓等多名玩家，宣稱以公司價4分之1出售特殊道具及虛寶，懷疑是負責手遊後台系統的大陸廣州易幻公司陳姓員工，在大陸入侵手遊後台，將道具賣給黃男等34人牟利，向檢調控告陳、黃2人涉犯妨害電腦使用罪。

但調查局偵辦後，認為英旗公司實際上是大陸廣州的易幻公司投資成立，卻在向投審會申請在台設立英旗公司時，佯稱英旗公司設於維京群島，屬於外資，隱匿陸資事實，以英旗鄭姓董事、張姓前董事、林姓市場處處長3人涉犯刑法偽造文書罪、及違反兩岸人民關係條例，一併送辦。

檢方調查時，張男未到案，另鄭、林、黃3人則否認犯罪，檢方認為，依據調查局移送資料，頂多只能證明英旗資本額的500萬資金來源來自香港，沒有具體事證證明英旗資金屬於陸資，3人罪證不足，另外也沒有事證證明黃姓玩家與大陸易幻陳姓員工有共謀盜賣虛寶情事，因此不起訴黃男，陳男則予簽結。

(中時 )

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