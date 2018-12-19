江宜樺演講被青年抗議　台大籲：應理性不應阻擾意見表達

2018年12月19日 11:53 旺報 李侑珊

前行政院長江宜樺昨日受邀回台大演講，因抗議青年湧入會場，導致演講被迫中斷。（李侑珊攝）

前行政院長江宜樺昨日受邀回台大演講，因抗議青年湧入會場，導致演講被迫中斷。（李侑珊攝）

前行政院長江宜樺昨日受邀回台大演講，因抗議青年湧入會場，導致演講被迫中斷，台大今(19)日發布聲明，強調校方歡迎並尊重各種不同意見在此進行交流，但應理性並且不應阻撓他人意見之表達。

江宜樺昨日在台大社科院演講，主題為「政治哲學可以改變世界嗎？」演講進行大約半小時左右，江正要開始分享他的從政心路歷程，突然有抗議青年快速門口衝進會場，不斷呼喊「院長下令，警察打人」的口號，甚至直接衝上講台，包圍江宜樺，隨後抗議學生不斷湧入，現場粗估至少有400人，演講被迫中斷。

江宜樺在學生阻擋之下，根本無法離開會場，一度走到門口，還被抗議學生紙張已丟擲，一度退回講台，但被層層包圍，動彈不得，江在黑板上寫下「請理性」，隨即卻被抗議青年以手擦拭掉，現場場面混亂至極。

針對昨天這起事件，台大今日發布聲明，指出昨（18日）晚江宜樺教授接受台大政治系學會邀請，到學校演講，遭遇抗議事件，台大校方表示，作為知識學習的場域，台大歡迎並尊重各種不同意見在此進行交流，但應理性並且不應阻撓他人意見之表達。

台大強調，在自主自由的前提下，校方也會適度維持秩序，保護參與者的權益並維護師生安全的態度不變，確保台大理性的互動空間。

(旺報 )