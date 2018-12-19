陸官方公布跨部門合作備忘錄 維護智慧財產權

2018年12月19日 12:13 旺報 廖慧娟

大陸官方為加快智慧財產權信用體系建設，今天（19日）公布一份跨部門合作備忘錄，宣示未來將對「重複專利侵權行為」、「不依法執行行為」、「專利代理嚴重違法行為」、「專利代理人資格證書掛靠行為」、「非正常申請專利行為」、「提供虛假檔行為」等6類智慧財產權（專利）領域嚴重失信行為展開聯合懲戒。

這份合作備忘錄是由大陸的國家發展改革委、人民銀行、國家智慧財產權局等38個部門和單位日前聯合簽署。智慧財產權局保護司有關負責人表示，這是強化智慧財產權保護、加強社會信用體系建設的重大舉措，標誌著我國智慧財產權信用體系建設進入落地實施階段。

具體實施方式分為2類。其中是由大陸國家智慧財產權局實施，包括加大監管力度，依法從重處罰違法行為；取消進入各智慧財產權保護中心和快速維權中心的專利快速授權確權、快速維權通道資格；取消申報國家智慧財產權示範和優勢企業資格；取消申報國家專利運營試點企業資格；在進行專利申請時，不予享受專利費用減繳、優先審查等優惠措施。

第二類是由其他部門單位聯合實施，包括限制政府性資金支持、限制設立金融機構、限制成為海關認證企業、加強對嚴重失信主體進出口貨物監管、限制申報科技項目、在上市公司或者非上市公眾公司收購的事中事後監管中予以重點關注等33項。

(旺報 )