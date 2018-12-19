《全台最速報》雙城論壇今登場 柯Ｐ盼多點經濟少點爭議

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中時電子報
綜合報導

◎雙城論壇今登場 柯Ｐ盼多點經濟少點爭議

台北－上海雙城論壇今登場，台北市長柯文哲早上受訪時定調，今年台灣剛好各縣市政治版圖大變動，所以不要打怪牌，維持以往基調舉辦就好；其次，對方來台的周波副市長主管經濟，台北也有邀請主要企業負責人參加論壇，加上台灣氛圍就是拚經濟，「多點經濟、少點爭議，大家一起賺錢就沒爭議，可以smooth（平順）。」

◎2020總統大選 卓榮泰：蔡英文無優先連任權

民進黨主席參選人行政院長卓榮泰今接受廣播訪問時表示，蔡英文總統、立委在2020年的選戰中，都沒有優先權；不過他也強調，除了機制，但也要考慮贏的策略，策略就是可以變動的。

◎爭恢復東亞青運主辦權 中市府：不放棄救濟管道會

台中市2019東亞青年運動會主辦權遭東亞奧林匹克委員會（EAOC）取消後，市長林佳龍強調不會放棄持續為年輕選手爭取參賽權益的機會。法制局長吳梓生19日表示，市府已於11月正式向位在瑞士洛桑的國際體育仲裁院申請進行調解程序，但日前遭EAOC拒絕，對此市府感到相當遺憾，未來仍應持續努力，也期待新市長接力爭取，任何可能的救濟管道都不應放棄。

◎陳思宇爆存款890萬 何志偉：不差他一個評論

台北市士林、大同立委補選，「柯家軍」推出的參選人陳思宇日前酸對手是「連勝文們」，昨遭爆料財產申報現金存款高達890萬，認為台北市長柯文哲恐被陳思宇波及受傷；民進黨參選人何志偉19日對此回應，網路上有很多不同想法，不差他一個評論。

(中時電子報)

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