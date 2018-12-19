暢快呼吸！台大醫團隊找到氣管移植新契機

2018年12月19日 12:07 旺報 李侑珊

以人工氣管進行氣管移植重建手術，至今仍然是全球胸腔醫學最困難的挑戰，台大陳晉興教授組成跨領域研究團隊，一同研發仿生氣管，並以幹細胞促進組織生長，這項技術已取得專利技術移轉，動物實驗也正積極進行當中，後續更即將進入人體臨床驗證。

人工氣管進行氣管移植重建手術大不易，近年伴隨著結合幹細胞組織工程技術進展，以及3D列印等工程科技進步，與人體氣管構造相近又具生理功能的仿生氣管成為解決此難題的契機。

透過科技部再生醫學科技計畫的支持下，台大陳晉興教授研究團隊結合6個各具自動化、力學、材料、幹細胞、醫學與倫理專長領域，且有高度互補性的教授與醫師團隊，一同為製作仿生氣管的理想而努力。

研究團隊從需要氣管移植的病人身上取下少量細胞，轉化為誘導性多功能幹細胞(induced pluripotent stem cell, iPSC)。體外大量培養這些幹細胞後，使之附著到客製化的3D列印氣管支架上。最後誘導這些幹細胞分化成為氣管相關細胞，形成可供移植的仿生氣管。

研究團隊指出，在體外大量培養幹細胞之步驟中，為減輕人力負擔及減少人因的病菌感染可能，以保障臨床使用安全，設計了利用自動化機械手臂來執行日常培養工作。同時，研發類神經網路程式來判斷細胞培養的狀況，及時回饋機械手臂來調整培養條件，除自動化外還達到智慧化細胞培養。

另為刺激幹細胞增生與促進分化，研發超音波刺激技術與設備。藉由團隊組建的超音波設備，將機械波傳遞進入細胞，而激活細胞內部的生理反應。該團隊是學術上首次利用即時影像證實超音波可活化細胞的團隊。

繼培養足量的高品質幹細胞後，利用團隊所研發之適合活體移植可生物降解的材料，做成氣管支架，以種植這些幹細胞。此支架具多功能：具專利的細節構造除允許幹細胞生長於其上之外，也能含入小分子藥物，可提供最有效的組織再生。另，支架係以3D列印的方式製造，其長短粗細等，可搭配醫學影像而達到客製化，符合個別病人的需求。

目前臨床前技術與設備的重大研發成果，已取得專利及技術移轉。而動物實驗也正積極進行當中，後續更即將進入人體臨床驗證。

(旺報 )