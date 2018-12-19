《環時》社評：國強不霸 中國大陸必是第一個實踐

2018年12月19日 13:03 中時 李文輝

大陸國家主席習近平18日在慶祝改革開放40周年大會上說：「中國無論發展到什麼程度都永遠不稱霸。」中共黨媒《環球時報》今社評指出，一些西方、尤其是美國菁英從西方歷史邏輯審視「中國崛起」，深信大陸也會走「國強必霸」老路。大陸改革開放40周年應被當成中外共同探討、緩解這個疙瘩的契機。

社評指出，外界描述大陸「野心」最常用例子就是南沙島礁建設。必須指出，大陸的擴建不僅是在自己實際控制的島礁上開展，而且這樣的擴建符合國際法，部署適當的防禦性武器也不是為了欺負別人，整個過程中方推進得很謹慎，最大限度地照顧了相關國家的感受。目前大陸與其他南海聲索國對主權爭議做了有效管控，紛爭的烈度大為下降。

社評稱，說到貿易，陸美之間發生了劇烈紛爭，大陸一方面反制美國打壓，一方面展現積極的談判姿態。而且在美國挑起貿易戰之前，大陸就已在主動推出更多開放措施。大陸的貿易政策沒有受到政治和軍事力量的推動，完全是與各國在談判和互動中形成的，並且有可商談性，這與美國的貿易大棒政策是一回事嗎？

社評說，大陸的確是抱著合作共贏的態度走向世界的。大陸有自己的核心利益，對捍衛它們的態度很堅決。走出核心利益圈，大陸的基本方略是建立、擴大共同利益。大陸的核心利益圈，絕大多數情況下遠離其他國家的核心利益，只是在一些領土和海洋權益上，不同國家的重要利益出現疊加。大陸總體上證明了自己解決領土問題的耐心和克制。

社評認為，外界對大陸存在大量誤解，有些國家和輿論力量刻意放大誤讀，其中有一部分對陸施壓的意思。其實，大陸30年沒有捲入任何對外戰爭，大陸是最積極主張用談判解決分歧的大國。可以肯定地說，世界上從未有過如此和平、克制的全球第二大力量。

社評強調，全大陸社會高度擁護改革開放的基本國策，希望和平發展。儘管人類歷史上沒有過「國強不霸」的經驗，但如果這個規律終將被打破的話，那麼率先打破它的一定是中國。世界應該共同推動這樣的可能性成為現實。

(中時 )