受孟晚舟事件影響 英媒：中加自貿談判已停滯

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華為副董事長孟晚舟此前被加拿大拘捕的事件引起全球關注。英國《衛報》於當地時間18日報導稱，因孟晚舟事件導致中加關係陷入低谷，加拿大「垂涎已久的」中加自由貿易協定談判已經停滯。現在加拿大政府內部許多人士擔心，兩國關係惡化可能帶來更大的經濟損失。

大陸《環球時報》引述英媒報導指出，美國是加拿大最大的交易夥伴，但今年來川普政府宣佈對加拿大鋼鋁產品加稅，被認為是對這一牢固關係的重擊，美加的貿易談判又「多磨多難、不可預知」，因此加拿大急於與世界第二大經濟體中國大陸達成自貿協定。

報導稱，就在11月，加拿大與多國達成自貿協定的前景還非常樂觀，加拿大國際貿易多樣化部長卡爾稱，與大陸達成自貿協定是加拿大探索新市場和新夥伴的「主要組成部分」。

報導指出，達成自貿協定對大陸和加拿大都非常有利可圖。加拿大的目標是到2025年，將出口至大陸的農產品金額提高至750億加元，而去年加拿大對華全部出口額才180億加元。報導並引述加拿大國際貿易律師赫爾曼的話稱，加拿大政府做了大量工作，論證中加自貿協定帶來的巨大好處。但現在加拿大政府內部許多人士擔心，加中關係惡化可能帶來更大的經濟損失。

此外，《環球時報》也引述加媒報導稱，加拿大新民主黨溫哥華京士威大道(Kingsway)選區國會議員戴偉斯呼籲，川普只是想將孟晚舟作為中美貿易談判的籌碼，加拿大不應該成為川普棋子。渥太華不應受川普擺佈，應該拒絕引渡孟晚舟去美國。如果引渡孟晚舟去美國，最後可能是中美雙方在談判中獲利，而加拿大成為利益受損的一方。

(中時 )

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