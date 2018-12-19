親子防災教育從小扎根 新北消防局華碩合作立體繪本寓教於樂

防災教育從小扎根，新北消防局與華碩合作立體繪本書今天發表。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
防災繪本以童話故事-三隻小豬與大野狼，將地震防護、防颱注意事項及緊急避難包應備物資等教條式防災知識融入立體繪圖故事情境中，小朋友聽得津津有味。（吳家詮翻攝）

受到近年來極端氣候影響，全球災害事故頻傳，許多家長也憂心如何讓孩子了解各種防災知識，以做好防災準備，有鑑於此，新北市政府消防局與華碩文化科技有限公司合作開發製作首本防災題材立體繪本「三隻小豬歷險記」，並於今(19)日於新北市政府員工實驗幼兒園舉行繪本發表會，透過故事情境互動，成功吸引學童目光，讓防災教育及觀念向下扎根，達事半功倍之效。

消防局表示，本書透過改編大小朋友均耳熟能詳的童話故事-三隻小豬與大野狼，將地震防護、防颱注意事項及緊急避難包應備物資等教條式防災知識融入立體繪圖故事情境中，活動現場還讓每位小朋友親手黏貼組合繪本情境之一，不只是看或聽故事，更能與故事主角們互動，使防災宣導更加有趣，讓防災從遊戲中開始，不再枯燥乏味。

新北市政府消防局長黃德清說，一直以來，新北市非常重視校園防災工作，平時除了會到學校為小朋友們進行校園防災宣導及演練，在暑假期間還有消防夏令營及防災教育暑假作業等活動，今年更與致力於以「家」為中心，提倡親子閱讀重要性的華碩文化科技有限公司合作，由該公司負責提供繪本立體結構設計、繪圖及美編等，歷經7個月時間與消防局不斷討論如何將防災知識融入故事情節，完成「三隻小豬歷險記」一書，期能透過本書，提升學童對於防災知識的學習興趣與增進親子互動的關係，達成防災教育從小扎根之目標。

這本可親子一同閱讀的繪本圖書即日起配發至新北市各市立國民小學、幼兒園、公共親子中心及托育中心，供學童閱讀，亦可於各圖書館分館及圖書閱覽室等處借閱。

(中時電子報)

繪本畫冊配發單位及數量

防災繪本寓教於樂小朋友開心閱讀看故事。（吳家詮翻攝）
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