美國財長：預定明年1月舉行美中貿易談判

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中美進入3個月經貿休戰期，彭博社報導稱，美國財長穆努欽於當地時間18日透露，美國和大陸正計畫在1月份舉行會談，就在更廣泛的範圍實現貿易休戰舉行談判，不過在此之前不太可能進行任何面對面的接觸。中美兩國最近幾周通過電話進行了幾次交談，目前仍處於對進一步正式磋商進行規劃的階段。

彭博社報導指出，穆努欽18日受訪時表示，「我們正在確認幾次會談的組織工作，我們一定要確保我們的時間花得對，努力來解決這個問題」，雙方現在集中精力爭取在3月1日關稅休戰的截止日期之前「將協議落到紙上」。「我們預計1月會有談判，」此前川普政府沒有明確過談判的具體時間安排。

彭博社的報導引述穆努欽說，12月1日和大陸國家主席習近平舉行晚餐會時，他和美國總統川普都不知道華為高管被捕一事。當日，華為副董事長孟晚舟在加拿大應美方要求遭扣押。

穆努欽還試圖淡化川普上周的表態。川普當時說如果能促成全球最大的兩個經濟體達成貿易協定，有必要時他願意幫助華為進行干預。穆努欽說，「我們一直都說得很清楚，中國也明白，它們是不同的軌道。」

穆努欽表示，他和總統沒有就華為案進行「任何直接對話」。他亦拒絕評論財政部是否正在準備針對華為的更大範圍措施。華為被美國指控陰謀違反美國對伊朗的制裁。

報導稱，川普政府中的鷹派長期以來一直質疑，根據往屆政府同北京打交道的經驗，美國應該在多大程度上相信習近平所作出的任何經濟改革承諾。但穆努欽表示，雙方已經同意，任何最終的協議都將是「可執行和可核實的，並且包含日期」。

他說，「我們有這個決心，如果我們達成協議，那將是足夠具體的，時間框架和細節以及其他所有內容都將列出來。」

至於談到消除對華貿易逆差的前景時，穆努欽說，「我不認為，我們能在一夜之間做到這一點。」但他說，中美已經就更平衡的貿易需求達成共識，而這將為實質性的變化奠定基礎。

(中時 )

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