德甲不敗輸了 多特蒙德竟輸給升斑馬

多特蒙德的德甲開季不敗畫下句點，隊長羅伊斯只能無奈看著地主杜賽道夫慶祝勝利。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

德甲聯賽19日進行第16輪周間賽，踢出隊史紀錄開季連15輪不敗的「黃黑軍團」多特蒙德，竟然以1比2兵敗「升斑馬」杜賽道夫，使得歐洲五大聯賽剩下英超利物浦、義甲尤文圖斯與法甲巴黎聖日耳曼仍保持不敗。

「我們想贏得這場比賽的決心不夠，」多特隊長羅伊斯（Marco Reus）說：「無法把攻勢轉換成進球，我們輸得不冤枉，得從這場輸球學到教訓，現在我們必須抬頭挺胸，周五（德國時間）還有下一場比賽。」

多特本季原本只在歐冠輸過球，此役一如預期壓著杜賽道夫猛攻，全場控球率將近7成5，卻屢攻不下，第22分鐘先被比利時邊鋒路克巴基歐（Lukebakio）攻破大門，路克巴基歐上月才對拜仁慕尼黑演出「帽子戲法」。

西班牙前鋒阿卡瑟（左上）替多特蒙德頭槌破門扳回一城，他也以12顆進球領跑德甲射手榜。（美聯社）

多特上半場0比1落後杜賽道夫，先發中後衛阿坎吉（Manuel Akanji）還因肌肉受傷缺席下半場。第56分鐘地主的齊默（Jean Zimmer）踢進世界波，兩球落後的多特直到終場前才由西班牙前鋒阿卡瑟（Paco Alcacer）頭槌破門，這是他本季第10顆替補進球，創德甲賽史新猷，卻已無力回天。

由於門興格拉德巴赫以2比0勝紐倫堡，讓多特在德甲龍頭的領先優勢縮小至6分，而衛冕者拜仁明晨要對上RB萊比錫，也有機會追進目前與榜首的9分差距。多特下役將於台北時間周六凌晨對決門興，本輪結束德甲就進入冬歇期。

(中時電子報)

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