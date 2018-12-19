NBA》詹姆斯36分準大三元 湖人仍敗給籃網

詹姆斯繳出36分的準大三元成績單，可惜湖人依舊在客場不敵籃網。(美聯社)

友善列印
中時電子報

「雷霸龍」詹姆斯今天奮勇上陣打了41分12秒，並且繳出36分、13籃板、8助攻的準大三元成績單，可惜他沒能帶領湖人在客場贏球，反倒是籃網115比110奪下6連勝。

湖人前天敗給巫師，詹姆斯在比賽還沒結束的時候就垮著臉提前離開球場，今天來到布魯克林，他展現出球隊一哥的霸氣，全場23次出手命中13球，而且還投進兩顆三分球，幫助湖人在最後42秒追至107比110的3分差距，但籃網隨即靠著羅素在最後22.4秒飆進三分球，取得6分領先優勢，澆熄了敵軍反撲氣勢，也讓詹姆斯為之氣餒，湖人也因而吞下2連敗。

曾在湖人待過兩季的羅素，來到籃網之後儼然成為球隊一哥，本季31廠全部先發，場均18分、6助攻皆創生涯新高。

此役，羅素飆進4顆三分球，攻下22分、13助攻、3籃板，最重要的一顆三分球就率領籃網剿滅了紫金大軍。

(中時電子報)

德甲不敗輸了 多特蒙德竟輸給升… NBA》3次戲耍裁判 巫師「新人」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。