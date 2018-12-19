NBA》詹姆斯36分準大三元 湖人仍敗給籃網

2018年12月19日 12:13 中時電子報 黃邱倫

「雷霸龍」詹姆斯今天奮勇上陣打了41分12秒，並且繳出36分、13籃板、8助攻的準大三元成績單，可惜他沒能帶領湖人在客場贏球，反倒是籃網115比110奪下6連勝。

🎥 Kyle Kuzma dropped 22 points and 11 rebounds in tonight's loss to the Nets. pic.twitter.com/1ZxOmjB2dx — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2018年12月19日

湖人前天敗給巫師，詹姆斯在比賽還沒結束的時候就垮著臉提前離開球場，今天來到布魯克林，他展現出球隊一哥的霸氣，全場23次出手命中13球，而且還投進兩顆三分球，幫助湖人在最後42秒追至107比110的3分差距，但籃網隨即靠著羅素在最後22.4秒飆進三分球，取得6分領先優勢，澆熄了敵軍反撲氣勢，也讓詹姆斯為之氣餒，湖人也因而吞下2連敗。

曾在湖人待過兩季的羅素，來到籃網之後儼然成為球隊一哥，本季31廠全部先發，場均18分、6助攻皆創生涯新高。

此役，羅素飆進4顆三分球，攻下22分、13助攻、3籃板，最重要的一顆三分球就率領籃網剿滅了紫金大軍。

(中時電子報)