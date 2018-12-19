金車調查：7成2青少年自認沈迷電玩嚴重

2018年12月19日 13:03 中時 林志成

現在青少年校園生活樣貌如何？金車教育基金會今天公布調查指出，青少年睡眠不足嚴重，高達70.9％青少年因為睡眠不足而不想到學校上課；此外，72.5％青少年自認沈迷電玩嚴重，另有41.7％沈迷社全網站，都跟手機上網普及有關。

金車教育基金會進行「2018友善校園問卷調查」，在10月1日至30日間，針對全台17縣市的41所國小、國中及高中學生進行施測，問卷內容以青少年在學校生活狀況進行調查，回收3064份有效問卷。

什麼因素導致青少年不想去學校？調查指出，70.9％青少年表示睡眠不足而不想到學校上課，其次是因為考試繁重（50.3％）。金車基金會認為，家長協助孩子調整作息時間，教師調整教學方式，減少考試與作業，都有助於學生到校與學習意願。

調查指出，72.5％青少年自認沈迷電玩遊戲。而青少年的聊天話題以個人生活（53.7％）及電玩遊戲（43.5％）為主，男生比女生更喜歡聊電玩遊戲，男生（68.9％）、女生（19.8％）。年紀愈小越喜歡聊電玩話題，國小（55.0％）、國中（47.2％）、高中（25.8％）。

學業和品行在青少年心目中的比重為何？調查顯示，9成2青少年表示品格操行良好是很重要的，而6成8表示學業成績良好是重要的。

金車教育基金會總幹事曾清芸說，青少年使用手機社群、沈迷電玩嚴重，進而影響生活作息導致晚睡，也可能睡眠不足影響上課情緒。她鼓勵青少年學習時間控管及參與社團活動，從跟別人的互動中學習人際相處及溝通尊重。

張老師基金會台北辦公室總幹事涂喜敏表示，青少年在面對同儕人際關係問題、與父母溝通不良、課業壓力沈重時，往往找不到出口抒發情緒，進而沈迷線上遊戲、且常發生過度依賴手機，時間管理不當而影響作息。

復旦高中二年級學生徐丙忠說，由於上高中後課業很忙，難免有睡眠不足的問題，因此他會把睡眠時間這部分管控好，讓自己盡管再忙，也一定要準時睡覺。

(中時 )