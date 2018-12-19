7-11好鄰居同樂會 創造寵兒商機

2018年12月19日 13:04 中時 吳奕萱

7-11好鄰居同樂會，小小店長為顧客結帳。（7-11提供）

耶誕節前夕，全台7-11門市「好鄰居同樂會」共有近400場耶誕節活動，場次較去年成長近4成，活動類型包括「薑餅屋製作」、「耶誕繪畫」、「耶誕手作DIY」、「耶誕交換禮物暨變妝派對」等，也將同樂會結合公益，像是攜手台北榮總日照中心，舉辦咖啡攪拌棒聖誕裝飾DIY活動，及定期前進醫院關懷病童的「OPEN！Cares健康打氣站」也發起耶誕活動。

今年「好鄰居同樂會」已舉辦超過1.5萬場，創下歷史新高，場次比去年成長近5成，節慶限定的系列活動場次較去年成長超過6成，其中春節、中秋及萬聖節的活動場次翻倍成長，在寒暑假、連續假期無暇帶小孩去外地遊玩的爸媽，能就近到門市參加同樂會「遛小孩」，帶動寵兒身機。

7-11表示，2006年即有門市單店推出「小小店長」活動，目的希望讓小朋友體驗門市工作的點滴，培養同理心及服務熱忱。因應少子化商機，有9成「好鄰居同樂會」活動對象皆為小朋友，亦有與公益團體合作，鼓勵高齡長輩走出家門互動的「不老店長」、「祖孫店長」、與OPEN!家族合作定期關懷醫院病童，，相關場次訊息可在好鄰居基金會官方網站查詢：http://www.goodneighbor.org.tw/party.html

(中時 )