陳思宇被說是白色力量吳音寧 陳炳甫：有柯P加持是加分

2018年12月19日 12:32 中時 張立勳 、 張鎧乙

國民黨台北市士林大同區立委補選參選人、市議員陳炳甫（右）19日到迪化街永樂市場謝票暨拜票，在地鄉親熱情相挺，大喊「凍蒜」。（張鎧乙攝）

台北市立委參選人陳炳甫19日前往迪化街掃街拜票，面對對手何志偉到選區爭取支持，他說，大家都要努力。（張立勳攝）

台北市立委補選戰況激烈，藍綠候選人19日都在大同區掃街拜票，代表「白色力量」的參選人陳思宇則交接北市觀傳局長業務，未有公開行程。面對陳思宇被說是「白色力量吳音寧」，外界好奇是加分還是扣分，國民黨參選人陳炳甫表示，有市長柯文哲力量加持，絕對是加分。

民進黨參選人何志偉今早前往大同區雙連市場拜票，陳炳甫被問及是否會更積極固樁，他說，大家都要努力，距離選舉投票日不到40天，何志偉在士林區的支持度相當穩定，當然會往大同區來努力，無可厚非，對他來說，該做的事情就要做，所以怎麼拜票就是怎麼謝票，今天就是謝票行程再多一個拜票行程。

如何看待藍營有人爆料陳思宇存款有890萬？陳炳甫說，這是每個人家族一路下來的投資，他不是很清楚，也就不方便評論。

至於有網友說陳思宇是「白色力量吳音寧」，如何看待是加分還是扣分？陳炳甫指出，有柯文哲的力量加持，絕對都是加分，上周登記到現在不到一週，不論是何志偉或陳思宇，他們都會調整自己的腳步，接下來大家會以自己努力的方向來走，不要期待別人做不好，自己要更加倍努力贏得選舉。

面對何志偉說有很多藍營市議員會挺他，是否擔心倒戈？陳炳甫分析，私底下他跟何志偉也蠻好的，他在議會人緣也相當不錯，這次選舉似乎也不是他個人選舉，也不像地方立委補選，將拉高到政黨對決，到最後還是會各自歸隊。

根據監察院申報2014年，網友指陳炳甫結餘還有1200萬？陳炳甫說，政治獻金法主要目的，每筆收入支出都按照規定記載，結餘款就是用在4年任內的支出，市府助理補助大概是24萬，因為他助理用的比較多，包括議會法案助理、地方兩區助理，當然市政府補助不夠，就是用結餘款，來支付相關開支。

立委補選有開始募款嗎？陳炳甫強調，考慮剛選完議員，還有剩餘款，所以不會募款，對支持者來說，也應該靠自己的努力。

對於外界質疑，陳思宇競選辦公室表示，因為公開透明，所以每一筆資訊，網路上幾乎都找的到，也因此經得起考驗，感謝各方的關心和討論，任何候選人都應接受檢視。

(中時 )