柯P走路工、刺殺韓國瑜 警政署：已列「重大案件」

2018年12月19日 12:29 中時 張理國

警方截圖刺殺韓國瑜（內政部提供）

為避免金錢及暴力介入選舉，內政部截至12月17日止，各警察機關已移送賄選案件1275件6983人、網路不實言論案件138件174人，其中社群網站假消息，包括柯P走路工、刺殺韓國瑜均列重大案件偵辦。

內政部表示，這次查賄工作由警察機關主動出擊，選前各警察機關即主動布雷，現仍持續配合地檢署辦理查賄移送作業，及幽靈人口清查偵辦工作。截至12月17日止，各警察機關已移送賄選案件1275件6983人，202人經檢方向法院聲請羈押獲准，其中候選人身分為69人。

另外，刑事警察局特別成立「查緝假消息專責小組」，並要求各縣市警察局加強偵辦網路不實言論假消息。截至12月17日止，警方已受理網路不實言論案件166件，已偵破138件174人移送各相關地檢署，並有28件持續蒐證調查中。其中，由「查緝假消息專責小組」偵辦涉選舉之重大網路不實言論案件共11件，已偵破6件移送各相關地檢署，並有5件持續偵辦中。

警方偵辦的相關重大案例包括，選前刑事警察局發現有不明人士於PTT論壇上針對本屆高雄市長候選人發表恐嚇言論，內容已涉及刑法恐嚇危害安全罪嫌，警方迅速鎖定嫌疑人，到案後依法移送士林地方檢察署偵辦。

另外，台北市市長候選人選前疑遭不明人士於臉書及LINE群組發送徵招工作人員及走路工訊息，經競選辦公室工作人員提告後，由台北市政府警察局迅速鎖定2嫌，到案後依公職人員選舉罷免法第104條移送台北地方檢察署偵辦。

也有不明人士於PTT論壇上，質疑三鳳宮假籤詩是基進黨候選人造假，經基進黨候選人至高雄地方檢察署按鈴申告後，由高雄市政府警察局迅速鎖定嫌疑人，到案後依公職人員選舉罷免法第104條移送高雄地方檢察署偵辦。

警政署表示，對於在各類型社群網路平台發表影響選舉的不實言論案件，一經當事人提告，警方將全力依法偵辦，呼籲民眾於社群網路、通訊軟體發言時應謹慎，避免引起社會恐慌或造成他人名譽受損。

(中時 )