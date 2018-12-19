Pure Yoga無預警結束營業！會員哭：我去哪上課…

Pure Yoga無預警結束營業！會員哭：我去哪上課…(翻攝自Pure Yoga Taiwan Page臉書)

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中時電子報

國際瑜珈企業Pure Yoga宣布1月25日退出台灣市場，關門的消息震驚會員，紛紛留言「我才剛剛續約耶⋯傻眼」、「太突然了，完全沒通知」、對此，行銷部經理回應，Pure Yoga在1/25之前，這一個多月還可以上課，若還有課程未上完，會按比例退費。

Pure Yoga無預警退出台灣市場的消息才PO出2小時，網路上就一片哀嚎，有的抱怨才剛續約就關門、有的人則疑惑怎麼都沒收到消息，在臉書留言「殘念！一直覺得pure很專業，師資也棒」、「生意有這麼不好嗎⋯我看會員人很多啊囧」、「我在忠孝館練 已經12年了QQ」、「太突然了完全沒通知，希望順利退費，大家好聚好散」。

PTT上的網友也覺得難過，「不知道接下來該去哪上課了」、「超傻眼…我的專員甚至比我晚才知道」、「看看影片在家做就好，雖然沒有人可以糾正動作」。

對此，Pure Yoga 行銷部經理梁書眉表示，Pure Yoga 在台灣只有台北二個館，會員人數5000人。並且依規定，於一個月前公告結束營業時間，現距離1月25日還有一個多月時間，這一個多月還可以上課，1月25日結束營業時，會員若還有課程未上完，會按比例退費。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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