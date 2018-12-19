華為喊冤：我是地緣政治下的受害者

2018年12月19日 12:29 中時電子報 馮英志

面對近期西方國家聯手圍剿華為在國際市場上發展，華為輪值CEO胡厚崑對此直稱，美國與其盟友散播對於華為設備的恐懼，只因基於意識形態或地緣政治上的考量，且稱澳洲拒絕華為5G系統後將付出數十億澳元的成本代價。

華為輪值CEO胡厚崑在2018年全球行動寬頻論壇發表演說

近年美國以國家安全為由，遊說多個盟友與國家禁止華為設備進入5G網路，加上華為首席財務長孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗制裁，在加拿大被捕並面臨引渡美國一案，各國對華為相關設備的關注與擔憂持續上升。由加拿大，美國，英國，澳洲和紐西蘭組成的「五眼情報聯盟」曾於今年7月會議上，警惕華為技術進入西方5G網，而現今美澳紐政府已宣布禁止使用華為參與5G建設。

根據《金融時報》18日報導，華為輪值首席執行長胡厚崑表示，在全球網路進入5G時代之際，禁止華為禁入其電信基礎設施的國家將處於嚴重劣勢。他說，大多數國家對於5G安全的擔憂可以通過技術討論解決，但某些國家已經將這些擔憂轉變為「出於意識形態或地緣政治關切的猜測」。

胡厚崑強調，華為近年「沒有任何重大攻擊的證據」，並請那些封殺華為的政府拿出證據。他說，「儘管在某些市場有人極力製造對華為的恐懼，並利用政治干預增長，我們仍能自豪地說客戶依舊信任我們」。

胡厚崑表示，2018年華為已贏得25份5G商業合約，並在不同國家建設1萬多台5G基地台。他預測，今年華為收入將超過1000億美元，這是「華為發展史上的重要里程碑」。另外他他補充，根據全球諮詢機構Frontier Economics分析，澳洲拒絕華為5G系統後，將付出數十億澳元的代價。

根據報導，作為全球最大的電信設備供應商，華為自主研發的5G技術已被納入國際標準。上月該公司被英國電信（British Telecom）稱讚為「目前唯一真正的5G供應商」；但該公司也承認，華為必須解決英國審查其軟體時發現的安全問題，且各國情報機構擔心華為和其他大陸公司一樣，在法律上有義務配合大陸國家安全目標。

不過胡厚崑拒絕對孟晚舟一案置評，只說「我們的業務並沒有受到加拿大一案的影響」。

(中時電子報)