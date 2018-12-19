堅持品質「紅面鴨公」薑母鴨 竹山飄香近悅遠來！

2018年12月19日 13:05 中時 廖志晃

乾拌麵線入口Q彈，不可不吃！（廖志晃攝）

林明成夫婦，堅持使用最新鮮的食材饗客。（廖志晃攝）

因為用心，林明成對自家的產品充滿信心。（廖志晃攝）

寒風起，相揪大啖薑母鴨，身心熱呼呼，溫暖又幸福！在竹山鎮市區開店30年的林明成、林佳慧夫婦，堅持只用「紅面鴨公」烹調饗客，並且選購品質最佳、最新鮮的食材，口耳相傳，不僅在地人聞香下馬，還有外縣市的老饕慕名而來！

林明成夫婦原本在台北經營洗衣店，因為父母年邁，返鄉照顧雙親，也因而加盟帝王食補薑母鴨，1989年在竹山鎮集山路開店創業，迄今飄香30年！

林明成秉持自己的理念，並且依據在地人的偏好，不斷調整口味，堅持做到最好，滿足客人的味蕾！而他在北部知名大飯店擔任主廚的堂弟，也成為互相切磋的顧問。

林明成認為，食材的新鮮衛生不能打折扣，採購價格較高也可以接受，因此，他選購南投縣名間鄉生產的本島薑的薑母，雖然個頭小，但是香辣有勁，風味十足，遠非碩大的南洋薑所能比擬！鴨肉則是來自雲林縣西螺鎮，在濁水溪畔飼養120天的「紅面鴨公」，溫體鴨肉每天產地直送，顧客一吃就會感覺不一樣！

吃薑母鴨少不了的乾拌麵線，也是林明成不斷嘗試的研發成果，入口Q彈、香氣在口鼻之間瀰漫，讓人欲罷不能，曾有一位客人創下連吃7盤的紀錄；蘸料有3種選擇，包括豆 乳醬、胡椒鹽和辣醬油，每樣都是精選細製，怕不夠辣，還可以試試老闆自製的辣椒醬！

店名：帝王食補薑母鴨

地址：南投縣竹山鎮集山路3段876號（中國石油直營加油站旁）

電話：（049）2654226

營業時間：下午4點到晚上12點

售價：薑母鴨每份300元、麵線30元

(中時 )