美議員致函行政部門：協助調查大陸干預台灣九合一選舉

2018年12月19日 13:16 中時 藍孝威

據美國之音VOA報導，美國參議院外交委員會亞太小組委員會主席加德納參議員（Sen. Cory Gardner, R-CO）18日與5位跨黨派參議員聯名致函美國國務卿蓬佩奧、財政部長穆欽、國家情報總監科茨，及聯邦調查局長克里斯托弗雷，對於有關大陸干預台灣在上個月舉行的地方選舉的指稱表示擔憂，並鼓勵美國行政部門與台灣政府密切合作針對有關情況進行調查。

不過，對於有關指控，大陸國台辦發言人馬曉光曾在10月31日回應：「大陸從來不干預台灣選舉，指控完全是血口噴人、造謠污蔑。」

加德納議員在信函中寫道：「中國共產黨侵蝕全球民主程序和規範的企圖威脅到美國的夥伴關係與繁榮，必須以嚴肅和急切的態度追究有關圍繞台灣最近舉行的選舉的指稱。」

「台灣政府和獨立觀察人士皆指稱中國共產黨利用違法資金和傳播不實訊息來影響選舉，使選舉結果有利於中國共產黨的戰略利益，」加德納議員在信上說，「我們的意圖和角色並非質疑選舉結果的真實性和公平性，而是當今極權政體干預民主程序日益嚴重，如果自由社會要持續蓬勃發展，我們堅信必須要嚴肅看待有關指稱。」

美國國會下屬的「美中經濟與安全審查委員會」在11月公佈的2018年度報告中指出，中國試圖損害台灣民主和蔡英文政府，以社交媒體散布不實信息等手段，在台灣建立所謂「假公民社會」，試圖動搖台灣的民主制度。

加德納議員的聯名信表示，「如若指稱屬實，中國共產黨干預台灣選舉是令人深感擔憂的，不止是對台灣的未來，對中國共產黨可能選擇干預的其他全球民主夥伴亦然。」

(中時 )