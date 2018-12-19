「顧可飛」下架未受罰 衛福部部長：一個月內提出方案

2018年12月19日 13:06 中時 林周義

台灣塑化劑事件爆發至今已有7年，今年又爆出「顧可飛植物性DHA藻油膠囊」塑化劑超標，立委黃國昌今（19日）於立法院衛環委員會質詢時指出，食藥署7月將「顧可飛」下架後，至今仍無法掌握民眾吃了多少瓶。經調查會議紀錄發現，食安辦也對此隻字不提，黃國昌抨擊「廢掉算了！」。

2011年台灣爆發塑化劑事件，統一企業旗下獲GNP優良標章的產品塑化劑超標。國衛院10年的追蹤報告也顯示，台灣兒童塑化劑的曝露量是歐美的數倍。黃國昌痛批，統一企業對社會說謊，被驗出塑化劑超標，卻未得到應當的懲罰。「監察院糾正了以後，然後呢？」。

今年6月，「顧可飛」膠囊爆出塑化劑超標，提及該膠囊總共被吃了幾瓶？衛福部、食安辦均表示不知情，僅回應下架1萬914瓶、銷毀4840瓶。黃國昌檢查食安辦會議紀錄後，發現6月、9月的的兩次會議，食安辦都隻字不提。黃國昌抨擊，地方主管機關甚至在事後發布新聞稿，為廠商擦脂抹粉。

衛福部部長陳時中表示，國際上對塑化劑仍未訂定相關標準。此話一出即被黃國昌打斷，「2011年這樣說我還可以接受，但現在是2018」，如此一來等於鼓勵廠商胡搞瞎搞，唯一會有的效果就是被捉到後下架就好，呼籲部長嚴肅面對。

因不肖廠商至今未受到相關裁罰，黃國昌呼籲衛福部提出具體的應對方案，並在事後舉辦記者會，向民眾公開。陳時中答應徹底調查，一個月內提出相關方案。

(中時 )